الهواري يضع حجر الأساس لمشروع "همتنا" لإعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة بدعم من زين

الوكيل الإخباري - تحت رعاية وزير الصحّة الدكتور فراس الهواري؛ أقيم اليوم السبت حفل وضع حجر الأساس لمشروع تطوير وإعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل الذي تقوم عليه مبادرة "همتنا"، كما تم على هامش الحفل عقد مؤتمر صحفي لإطلاق حملة جمع تبرعات لدعم مشاريع "همتنا" والمساهمة في إعادة تأهيل مراكز صحية ومستشفيات حكومية أخرى في المملكة.

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وأُقيم الحفل في مقر المركز الكائن في منطقة الهاجرين في راس العين بالعاصمة عمان بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وممثلة منظمة الصحة العالمية في عمان الدكتورة جميلة الراعبي ورئيسة مبادرة همتنا الدكتورة فاديا سمارة،

وعدد من كبار المتبرعين لدعم المشروع، وعدد من ممثلي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعة من أعضاء مبادرة همتنا، بالإضافة إلى الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة ومجموعة من صنّاع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد الهواري سعي وزارة الصحة نحو تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في كافة المراكز الصحية ورفع مستويات تقديمها وتحقيق رضا متلقي الخدمة.



وثمّن الهواري الدور الذي تقوم به مبادرة همتنا لمساندة الوزارة في تحقيق هدفها نحو تطوير وإعادة تأهيل عدد من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، مشيراً إلى الجهود المشتركة التي بذلت العام الماضي مع المبادرة لتجهيز مركز سميح دروزة لعلاج الأورام في مستشفى البشير.



كما شكر الداعم الرئيسي للمشروع شركة زين الأردن، وكافة المتبرعين من ممثلي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.



ونوه الهواري إلى أنه سيصار إلى تقديم الخدمات الصحية في مركز صحي الأميرة بسمة الشامل على مدار الـ 24 ساعة وذلك بعد الانتهاء من تطويره، لافتاً إلى أنّ ذلك سيعمل على تخفيف الضغط عن مستشفى البشير بحكم قرب المركز من المستشفى.



وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال التعاون مع مبادرة همتنا إلى إعادة تأهيل وتطوير 25 مركزاً صحّياً في المملكة خلال المرحلة القادمة وضمن خطة شمولية تنفذها الوزارة لتوسعة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة لها.



وتم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الحفل؛ التعريف بمشروع تطوير وإعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل البالغة مساحته 1700 متر مربع، والذي يستقبل شهريا ما يقارب من 22 ألف مراجع، كما يحتوي على 3 أسرّة للطوارئ، ومركز للأمومة والطفولة، و4 عيادات طب أسرة،

وعيادة أمراض باطنية، و4 عيادات طب عام، و5 عيادات طب أسنان، وعيادة طب وجراحة الأسنان، وعيادة طب أنف وأذن وحنجرة، وسيتم من خلال هذا المشروع استحداث عيادات طب وجراحة العيون، وطب وجراحة العظام، ومركز تصوير إشعاعي بانورامي للفك والأسنان، وعيادة أمراض السكري والغدد الصماء.



كما تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق حملة جمع تبرعات كبيرة على مستوى المملكة، للمساهمة في دعم مشاريع مبادرة همتنا والمتمثّلة في إعادة تأهيل وتطوير 25 مركزاً صحّياً في مختلف أنحاء المملكة خلال المرحلة القادمة، للمساهمة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التي تقدّمها المراكز الصحية لمن يحتاجها من المواطنين لا سيما المرضى الأقل حظّاً، بالإضافة إلى الحد من أوجه عدم المساواة في مجال الرعاية الصحية في المملكة.



وقدّمت رئيسة مبادرة همتنا الدكتورة فاديا سمارة خلال المؤتمر الشكر لكل من ساهم في دعم هذا المشروع، وأكدت بأنه سيتم وضع وتنفيذ خطة بالتعاون مع وزارة الصحة لتدريب جميع العاملين في المركز من مقدمي الخدمات الصحية والفنيين والإداريين، للمساهمة بشكل كامل في تحسين نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين من خلال هذا المركز،

فيما أعلنت بأنه سيتم انتهاء العمل في المشروع مطلع شهر تشرين الأول القادم، مضيفةً بأنه سيتم إنجاز وتنفيذ مشاريع مماثلة في مناطق مختلفة في الأغوار ومحافظات الجنوب ، وأشادت الدكنورة فاديا برعاية ودعم شركة زين الأردن الداعم الرئيسي للمشروع.



وبحسب الدكتورة سمارة سيكون المركز انموذجا للرعاية الصحية الأولية وتقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع مرتادي المركز بما يتناسب ورؤى جلالة الملك للقطاع الصحي مع دخول المئوية الثانية للدولة الأردنية.



وعن رعاية شركة زين التي تعد الداعم الرئيسي لمبادرة همتنا؛ قالت شركة زين ان دعمها لمبادرة همتنا يأتي ضمن جهودها المتواصلة نحو صحة مستدامة، في إطار دعمها المستمر للقطاع الصحي من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة لإدارة الاستدامة، حيث تعدى مجموع الدعم المقدم من زين للجمعية منذ انطلاقها في العام 2019 ولغاية العام الحالي ال400 ألف دينار، منها 220 ألف دينار لمشروع تطوير وإعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل،

وكان قد بدأ تعاون ودعم الشركة لمبادرة همتنا منذ انطلاقها من خلال دعم مشروع مركز الأورام في مستشفى البشير، ثم تأسيس قسم العزل العلاجي في مدينة الحسين الطبية، واليوم في مشروع إعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل، بالإضافة إلى إتاحة التبرع للحملة لعملاء "زين كاش"، وخدمة التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة لجميع مشتركي زين، حيث يمكن التبرع بنصف دينار من خلال إرسال 1 إلى الرقم 95559 من أي خط زين.



وفي ختام المؤتمر الصحفي جددت رئيسة مبادرة همتنا الدكتورة فاديا سمارة شكرها لكل من ساهم في دعم هذا المشروع من مؤسسات وافراد وشركات والمجتمع المدني الخيري والقطاع الخاص، مشيرةً إلى التعاون الذي تم في حملة جمع التبرعات مع منصات اي فواتيركم وتضامن.



























