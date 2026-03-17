الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% عن العام 2025

الوكيل الإخباري- عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الأردن اجتماعها يوم الأحد الموافق 15 آذار 2026 الساعة الواحدة ظهراً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنه 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه، ولتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.



وترأس الاجتماع سعادة السيد شاكر فاخوري رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للبنك ومساهمين يحملون أسهم "أصالة ووكالة"، يشكلون ما نسبته 75.95% من رأسمال البنك. كما حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي البنك المركزي الأردني ومندوبي مدققي حسابات البنك "ديلويت آند توش".



واستعرضت الهيئة العامة نتائج أعمال مجموعة بنك الأردن للعام 2025، حيث سجلت صافي ربح عائد لمساهمي البنك بلغ 44 مليون دينار، محققةً نمواً بنسبة 25.7% مقارنة بعام 2024. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية من الفوائد والعمولات (بالصافي) بنسبة 10.8% لتصل إلى 177.7 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الدخل نحو 190 مليون دينار بنمو نسبته 11.5%. وشكل النشاط التشغيلي للمجموعة ما يقارب 94% من إجمالي الدخل، الأمر الذي يعكس جودة واستدامة مصادر الإيرادات. وجاء هذا النمو مدعوماً بنمو أعمال فروع البنك الخارجية، لا سيما في جمهورية العراق، حيث حققت العمليات في فروع العراق مؤشرات نمو إيجابية نتيجة توسع قاعدة العملاء وزيادة حجم الأنشطة المصرفية.

كما ارتفعت موجودات البنك بنسبة 3.3% لتصل إلى 3.2 مليار دينار، فيما بلغت ودائع العملاء نحو 2.4 مليار دينار بزيادة نسبتها 6%، ونمت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 5% لتصل إلى 1.57 مليار دينار، ووصلت حقوق مساهمي البنك إلى 518.1 مليون دينار.

وسجلت مؤشرات الربحية تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 8.4%، كما ارتفع العائد على الموجودات إلى 1.4%. وحافظ البنك على مستويات سيولة قوية فبلغ معدل نسبة تغطية السيولة 335.9%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 19% بما يؤكد قوة القاعدة الرأسمالية للبنك.



