الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تعقد اجتماعها السنوي العادي

الوكيل الاخباري - عقدت الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار اجتماعها السنوي العادي الخامس، اليوم الخميس الموافق للحادي والعشرين من شهر نيسان 2022، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في التاسع من نيسان 2020.



وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، هشام عطار، بحضور جميع المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية.

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كما حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، ومدققي الحسابات الخارجيين كيه بي إم جي (KPMG).







وتم خلال الاجتماع استعراض التطور في أعمال الشركة، والخطط التي وضعتها لعام 2022، والتي تشمل الإعلان عن مشاريعاستثمارية، ودراسةواستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعاتالحيوية والاستراتيجية.



وشدد عطار، في كلمته، على التزام شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بالمساهمة الفاعلة في دعم نمو الاقتصاد الأردني من خلال إقامة مشاريع استثمارية طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية، يكون لها أثر اقتصادي وتنموي مستدام، مؤكداً أن هذا الالتزام يعكس رؤية قيادتي البلدين الشقيقين ويجسد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.



وأشار إلى استثمار شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، منتصف العام الماضي، في شركة السوق المفتوح، إحدى أكبر المنصّات الإلكترونية المتخصصة بالإعلانات المبوّبة في المنطقة، حيث سيسهم الاستثمار الذي في دعم خطط شركة السوق المفتوح المتعلقة بالنموّ والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وبين عطار أن الصندوق السعودي الأردني للاستثمار في المراحل النهائية لتوقيع الاتفاقيات النهائية مع الحكومة الأردنية، للبدء بتنفيذ مشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي، الذي يصل حجم الاستثمار به نحو (400) مليون دولار أميركي، ويتكون من مستشفى جامعي بسعة (300) سرير، وجامعة طبية بسعة (600) مقعد، بمعدل (100) مقعد لكل عام دراسي.



ولفت إلى أن الشركة تدرس عدداً من المشاريع والفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والسياحة والتعليم والطاقة والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات.



وناقش اجتماع الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية السنوية لعام 2021، ومصادقة الهيئة العامة على التقرير والبيانات المالية السنوية المدققة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 بحدود أحكام القانون. هذا وقد تم انتخاب السادة كيه بي إم جي (KPMG) كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية 2022.



يشار إلى أن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد أُنشِئَت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أُسس في 27 نيسان 2016، ولاحقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في 25 آب 2016. وتم تسجيل الشركة في شهر آذار 2017 كشركة مساهمة عامة، بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016.



ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بنحو92% من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بنحو 8% من رأس مال الشركة.



وتم التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة الأردنية الهاشمية في السابع والعشرين من آذار 2017، وبحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في الديوان الملكي الهاشمي العامر في عمّان.



وتركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع البنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات، والمشاريع المتنوعة في قطاعات اقتصادية استراتيجية، خصوصاً الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال التوسعي في الشركات الأردنية الواعدة.