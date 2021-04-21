الهيئة العامة لشركة سنيورة للصناعات الغذائية توزع أرباح على مساهميها

الوكيل الاخباري - عقدت شركةسنيورة للصناعات الغذائية يوم الاربعاء الموافق 21/04/2021 اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي برئاسة السيد طارق عمر العقاد، رئيس مجلس الإدارة.



ووافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في31/12/2020 على المساهمين المسجلين كما بتاريخ 20/4/2021 بنسبة 18.7% من رأس المال المدفوع للشركة وذلك بواقع 15% أرباح نقدية، بقيمة 4.05 مليون دينار أردني (5.71 مليون دولار أمريكي)، و3.7% أسهم مجانية عددها مليون سهم، وبذلك سيرتفع رأس المال المدفوع للشركة ليصبح 28 مليون دينار أردني (39.49 مليون دولار أمريكي) بعد توزيع الاسهم المجانية.

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كما قامت الهيئة العامة بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بعد رفع عدد أعضاء المجلس من 7 أعضاء إلى 9 أعضاء حيث انضم إلى مجلس الإدارة شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية والسيدة سوزان عفانة، وهي وزيرة السياحة والآثار السابقة في الحكومة الأردنية، تتمتع بخبرة واسعة تزيد عن 30 عامًا في الاتصالات وحاصلة على جوائز في مجال الصحافة، وقد تبوأت العديد من المناصب التنفيذية العليا في الصحافة والاعلام والتلفزيون والاتصال الجماهيري.

حاليًا هي الشريك الإداري في Advvise، وهي احدى الشركات الرائدةفي مجال الاتصال الاستراتيجي في الأردن، وهي أيضاً عضو مجلس إدارة عدد من المؤسسات.



وصرح رئيس مجلس إدارة سنيورة السيد طارق عمر العقاد أنه بالرغم من ان العام 2020 كان مليئاً بالتحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، الا ان مجموعة شركات سنيورة حققت نتائج مالية غير مسبوقة، تزامنا باحتفال الشركة بمرور 100 عام على تأسيسها وانتاج العلامة التجارية "سنيورة "، مشيراً في الوقت ذاته الى كفاءة إدارة الشركة ونجاح خطتها الاستراتيجية والتوسعية من خلال استهداف أسواق جديدة، وزيادة خطوط الانتاج، وتنويع وتعزيز سلة منتجات الشركة، وبالتالي زيادة حصتها السوقية على المستويين المحلي والاقليمي وصولاً بتحقيق هذه النتائج المميزة، حيث تحتل شركة سنيورة اليوم الحصة السوقية الأكبر في السوقين الأردني والفلسطيني، وتسعى لتحقيق الموقع الريادي في الاسواق الاقليمية خاصة أسواق الخليج.



وأضاف العقاد الى الدور الريادي الذي لعبته مجموعة سنيورة على صعيد المسؤولية الإجتماعية في ظل جائحة كورونا، حيث حافظت الشركة على دورها الفاعل في المجتمعات التي تعمل بها من خلال دعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية والخيرية والإنسانية والصناديق الوطنية وقد بلغ مجمل الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية في العام 2020 ما يقارب 460 الف دينار اردني (650 الف دولار امريكي).



من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة السيد مجدي الشريف أنه تم تحقيق نمو في المبيعات الاقليمية للشركة في العام 2020 بنسبة بلغت 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وحققت الشركة نمواً في المبيعات في السوق الاردني بنسبة 8%، وكذلك في السوق الفلسطيني بنسبة 16% خاصة بعد اطلاق خط الانتاج الجديد للحوم المجمدة والذي حقق مبيعات قياسية بعد طرح اكثر من 20 صنف والتي لاقت قبولاً واسعاً من قبل المستهلك الفلسطيني.



وأكد الشريف على نجاح الخطط الموضوعة وجهود كافة الافراد في ظل وباء كورونا، وأوضح ٍبان الشركة سوف تستمر بالتحسين المتواصل لمستوى الأداء وكفاءة العمل بهدف زيادة القدرة الإنتاجية في مصانع الشركة في الأردن وفلسطين لتلبية الطلب المتنامي على منتجاتها، بالاضافة للاستثمار في رفع الكفاءة الفردية والمؤسسية بالتركيز على الجوانب الفنية والادارية من خلال التطوير المستمر في المعدات التشغيلية والتكنولوجية والاجراءات المستخدمة في العمل، فضلاً عن تطوير القدرات البشرية عبر البرامج التدريبية المختلفة.



وتابع الشريف: "نتطلع للعام 2021 بالاستمرار بتحقيق المزيد من الانجازات الطموحة والدخول الى اسواق استراتيجية جديدة وخاصة السوق التركي وذلك من خلال اتمام عملية الاستحواذ على شركة تراكيا للحوم والالبان مالكة العلامة التجارية Polonez في الجمهورية التركية والتي والذي ستعزز من مكانة الشركة وايراداتها وارباحها في المرحلة القادمة.



وسنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان (ASE: SNRA).وهي الرائدة لصناعة اللحوم في المنطقة، حيث تقوم بالانتاج من خلال أربعة مصانع مجهزة بأفضل التقنيات العالمية في فلسطين والأردن والإمارات وتركيا. للمزيد من المعلومات: www.siniorafood.com