الهيئة العامة لكابيتال بنك تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من رأس المال

الوكيل الإخباري- وافقت الهيئة العامة لمساهمي كابيتال بنك في اجتماعها السنوي العادي، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي باسم خليل السالم، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن البنك المركزي الأردني ومراقب عام الشركات، والرئيس التنفيذي للبنك تامر غزالة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17% من رأس مال البنك.

وخلال الاجتماع، الذي عُقد يوم الأحد الموافق 3 أيار 2026، عبر تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، صادق المساهمون الذين يحملون أسهماً بالأصالة والإنابة والوكالة الذين يمثلون نحو 93.24% من رأس مال البنك المكتتب به والمدفوع، على تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية الموحدة لعام 2025، وخطط المجموعة المستقبلية.



وأكد رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم في كلمته أمام الهيئة العامة، أن عام 2025 يُعد محطة استثنائية في مسيرة مجموعة كابيتال بنك، التي نجحت في تحقيق نتائج مالية قياسية هي الأعلى منذ التأسيس، مدعومةً بتوجيهات مجلس الإدارة وكفاءة الإدارة التنفيذية، مشيراً إلى ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى نحو 201 مليون دينار أردني، محققةً نسبة نمو بلغت 26%، بينما شهد المركز المالي توسعاً ملموساً بارتفاع إجمالي الموجودات إلى 8.7 مليار دينار، ووصول ودائع العملاء إلى نحو 6 مليار دينار.



ولفت السالم إلى أن صافي التسهيلات الائتمانية حقق نمواً نوعياً بنسبة 12.5% ليبلغ 3.9 مليار دينار، مما يعكس متانة الأداء المالي وقدرة المجموعة على إدارة أصولها ومخاطرها بكفاءة عالية.



وعلى صعيد الأداء الاستراتيجي، أوضح السالم أن المجموعة تبنت توجهاً توسعياً متصاعداً تحت عنوان "التوسع الاستراتيجي والتمكين الرقمي". وتجلى هذا التوجه في تعزيز الحضور الإقليمي للمجموعة، لا سيما في السوق العراقي عبر المصرف الأهلي العراقي، الذي نجح في ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة. وتضمنت الخطة الاستراتيجية خطوات نوعية شملت الاستحواذ على شركة "الاتحاد الدولية للتأمين"، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصص الأغلبية في شركتي "Switch" و"المستقبل الرقمي"، بهدف بناء منظومة مالية وتكنولوجية متكاملة تدعم التوسع الإقليمي وتلبي تطلعات العملاء في الأسواق المختلفة.



وأشار السالم إلى أن المجموعة عززت خلال عام 2025 قدراتها الرقمية وعملت على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، إيماناً منها بأن التحول الرقمي بات ضرورة استراتيجية لضمان التفوق التنافسي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتمحور حول تجربة العميل.

وفي موازاة ذلك، كشف السالم أن مجموعة كابيتال بنك تواصل رصد التطورات الاقتصادية الإقليمية، مع التركيز على السوق السورية؛ حيث تستعد المجموعة لأخذ دور فاعل في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة، من خلال دعم النشاط الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والمصدرين، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وأكد السالم أن مجموعة كابيتال بنك ملتزمة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية كركيزة أساسية في استراتيجيتها، حيث واصلت دعم المشاريع التنموية والبيئية وتمكين الشباب والمرأة، مع التزامها التام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية. مشيداً بالبيئة التنظيمية الحصيفة التي يوفرها البنك المركزي الأردني، والتي تلعب دوراً محورياً في تعزيز استقرار القطاع المصرفي وترسيخ ثقة المستثمرين في كابيتال بنك كنموذج للمؤسسات المصرفية الإقليمية الرصينة.

من جانبه، اشار الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك تامر غزالة إلى أن عام 2025 كان عاماً استثنائياً في تاريخ المجموعة، حيث تُوّج بنتائج قياسية من حيث الأرباح والموجودات والإيرادات، موضحاً أن إجمالي الدخل للمجموعة ارتفع بنسبة 16% ليصل إلى نحو 466 مليون دينار أردني، مع تحسن في الكفاءة التشغيلية لتصل إلى حوالي 39%، في حين تجاوزت نسبة كفاية رأس المال 15%، مما يؤكد صلابة المركز المالي للمجموعة.



وفي مجال التحول الرقمي والابتكار، لفت غزالة إلى إقرار استراتيجية متقدمة لإدارة البيانات، مع الاستثمار المكثف في تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر خوادم (NVIDIA) لرفع كفاءة العمليات الداخلية.

وأضاف غزالة أن المجموعة واصلت ترجمة رؤيتها الرقمية من خلال إطلاق مبادرة"LEAP" التي تُعد من أكبر مبادرات التحول الرقمي في تاريخ البنك، وتهدف إلى تطوير الأنظمة الأساسية وتوحيد المنصات المؤسسية وإدارة المخاطر. كما بيّن غزالة أن مستويات المعاملات غير النقدية حققت تقدماً لافتاً بقربها من 98% من إجمالي المعاملات، بالتوازي مع استمرار تطوير الحلول الرقمية الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وعلى صعيد الكفاءات البشرية والاستدامة، أكد غزالة أن المجموعة التزمت بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في صلب عملياتها المصرفية، مستشهداً بتوقيع اتفاقية قرض داعم لرأس المال أخضر بقيمة 155 مليون دولار أمريكي مع تحالف يضم ستة مقرضين دوليين، وهي الاتفاقية التي تُعد الأكبر من نوعها في الأردن. كما أشار غزالة إلى اهتمام المجموعة بالاستثمار في الكوادر البشرية من خلال برامج تنفيذية بالشراكة مع جامعات عالمية مثل "هارفارد" و"لندن للأعمال"، والعمل على تأهيل الكفاءات الشابة عبر "أكاديمية كابيتال" لضمان استدامة التميز المؤسسي.



ومن الجدير ذكره أن كابيتال بنك أعلن مؤخراً عن النتائج المالية للمجموعة للربع الأول من عام 2026، والتي جاءت لتعكس استقرار المركز المالي للمجموعة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث بلغت صافي أرباح المجموعة 38.4 مليون دينار، فيما بلغ صافي الدخل خلال ذات الفترة قرابة 108 مليون دينار.