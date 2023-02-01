الوحدة للتجارة تعلن عن وصول موديلات 2023 من هيونداي توسان وسنتافي هايبرد الجديدة كليا

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن عن وصول طراز سيارة توسان هايبرد لجديد كليًا الـSUV المدمجة، وشقيقتها الكبرى ذات السبع مقاعد سنتافي والتي تتمتع بتقنية الهايبرد الهجينة.

ويدخل أحدث طرازين من توسان , وسنتافي السوق باعتباره الإصدار الأحدث والأكثر ديناميكية وابتكارًا وتنافسية في فئته، ويعكس مزيجًا رائعًا من التصميم المتطور والتكنولوجيا المتقدمة، والأداء، والمساحة الداخلية، والتصميم الخارجي والتوفير والكفاءة في استهلاك الوقود.

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وبهذه المناسبة، قال زيد العبداللات الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن : "نحن سعيدون جدا بتقديم أول طراز هجين من توسان وسنتافي على الإطلاق، فقد حققت توسان منذ إطلاق أول طراز لها في عام نجاحا باهرا وحضورا قويا في سوقنا الأردنية، وقد قامت شركة هيونداي بتطويرها كسيارة مميزة لعملائنا تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويعكس كذلك أحدث طراز من سنتافي كذلك رؤية هيونداي العصرية تلك تماما، فقد تم إعادة ابتكار كل شيء تقريبًا باستخدام أفضل التقنيات لتخرج سيارة استثنائية لافتة للنظر وقوية وواسعة ومتعددة الاستخدامات وحيوية والأهم من ذلك الأداء وتوفير الوقود غير المسبوق في هذه الفئة، وتتمتع سنتافي ذات السبع مقاعد بمجموعة واسعة من الإضافات المهمة، ونحن على ثقة من أنها ستتجاوز توقعات عملائنا المهتمين بالسيارات العائلية".



ويعتمد تصميم السيارتين الجديدتين على هوية التصميم "الرياضي الحسي" من هيونداي، ليبرز النظرة المستقبلية والرياضية للشركة في طرازات SUV.

تشمل الميزات الموجودة في الشكل الخارجي للسيارة وجود مصابيح DRL للإضاءة المخفية في المقدمة، مع تصميم يأخذ شكل الجوهرة مدمج في شبكة المبرد البارامترية، والجذابة للغاية عند تشغيلها في الليل، فضلاً على وجود مصد ذو نمط حديث دقيق، وتم تطوير تصميم شبكة المبرد، مع غياب أي خطوط لغطاء المحرك ليظهر شكل غطاء المحرك الطويل الأنيق والضخم.



وتعزز الخطوط الجانبية الجريئة وأقواس العجلات الخلفية الضخمة المظهر الرياضي للسيارة، مع التصميم الفريد لقالب DLO اللافت للنظر الذي يجعل من توسان الجديدة أكثر فخامة. كما تم تجديد أقواس العجلات الخلفية، وهي الأكبر في فئتها، بينما تكمل العجلات ذات القطر الأكبر والإطارات البارامترية المظهر الأنيق.

تمتد فخامة الجيل الرابع من توسان من الخارج للمقصورة في الداخل، حيث يوفر التصميم الداخلي أشكالًا متعددة توفر إحساسًا بالرحابة والصفاء.

وتأتي لوحة العدادات بشكل مفتوح وبمقاس 10.25 بوصة كملمح رئيسي للابتكار الذي طال تصميم داخل السيارة.

ويمتد الخط الفضي على طول وسادة التصادم من وحدة AVN / AC إلى الأبواب بشكل يجعل توسان أكثر اتساعًا. وتتضمن الميزات الخاصة بتوسان الجديدة الواجهة المركزية ذات الشاشة التي تعمل باللمس والتي يبلغ حجمها 10.25 بوصة والموجهة عموديًا ومصممة لتنحدر إلى وحدة التحكم بانسيابية مثل الشلال، بالإضافة إلى توفير السيارة الجديدة خواص التنقل الذكي حيث يمكن تخصيصها لتلبية احتياجات العملاء، كما يتوفر اتصال بلوتوث متعدد المهام ضمنها.



وتشترك هيونداي توسان هايبرد الجديدة كليا و سنتافي هايبرد الجديدة كليا أيضا بمنظومة هجينة مع محرك Smartstream 1.6T قادر على توفير كفاءة محسّنة للوقود والطاقة في نفس الوقت، مما يوفر قوة قصوى تبلغ 230 حصانًا / 5500 وعزم دوران أقصى يبلغ 350 Nm (يعتمد على جمع قوة محرك البنزين وموتور كهربي).



وتتمتع توسان وسانتافي الجديدة أيضًا بمؤهلات قوية لسيارات SUV تمنح السائق الثقة للتعامل مع أصعب ظروف القيادة.

وحيث تستخدم هيونداي تقنية SmartSense الخاصة بها، توفر توسان ميزات أمان أكثر من أي وقت مضى.