الوحدة للتجارة تعلن عن وصول هيونداي توسانهايبرد الجديدة كليا

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن عن وصول طراز سيارة توسان-TUCSON هايبرد لجديد كليًا الـSUV المدمجة، والتي تتمتع بتقنية الهجين Hybrid.

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ويدخل أحدث طرازمن توسان السوق باعتباره الإصدار الأحدث والأكثر ديناميكية وابتكارًا وتنافسية في فئته، ويعكس مزيجًا رائعًا من التصميم المتطور والتكنولوجيا المتقدمة، والأداء، والمساحة الداخلية، والتصميم الخارجي والتوفير والكفاءة في استهلاك الوقود.



وبمناسبة إطلاق الجيل الرابع من توسان، قال علي عليان نائب الرئيس، في مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن : "نحن سعيدون جدا بتقديم أول طراز هجين من توسان على الإطلاق، فقد حققت توسان منذ إطلاق أول طراز لها في عام نجاحا باهرا وحضورا قويا في سوقنا الأردنية، وقد قامت شركة هيونداي بتطويرها كسيارة مميزة لعملائنا تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويعكس أحدث طراز من توسان رؤية هيونداي العصرية تلك تماما، فقد تم إعادة ابتكار كل شيء تقريبًا باستخدام أفضل التقنيات لتخرج سيارة استثنائية لافتة للنظر وقوية وواسعة ومتعددة الاستخدامات وحيوية، تتمتع بمجموعة واسعة من الإضافات المهمة، ونحن على ثقة من أن توسان هايبرد الجديدة كلياً ستتجاوز توقعات عملائنا".



ويعتمد تصميم السيارة الجديدة على هوية التصميم "الرياضي الحسي" من هيونداي، ليبرز النظرة المستقبلية والرياضية للشركة في طرازات SUV.



تشمل الميزات الموجودة في الشكل الخارجي للسيارة وجود مصابيح DRL للإضاءة المخفية في المقدمة، مع تصميم يأخذ شكل الجوهرة مدمج في شبكة المبرد البارامترية، والجذابة للغاية عند تشغيلها في الليل، فضلاً على وجود مصد ذو نمط حديث دقيق، وتم تطوير تصميم شبكة المبرد، مع غياب أي خطوط لغطاء المحرك ليظهر شكل غطاء المحرك الطويل الأنيق والضخم.



وتعزز الخطوط الجانبية الجريئة وأقواس العجلات الخلفية الضخمة المظهر الرياضي للسيارة، مع التصميم الفريد لقالب DLO اللافت للنظر الذي يجعل من توسان الجديدة أكثر فخامة. كما تم تجديد أقواس العجلات الخلفية، وهي الأكبر في فئتها، بينما تكمل العجلات ذات القطر الأكبر والإطارات البارامترية المظهر الأنيق.



وتعمل تصميمات الإضاءة المميزة في الخلف على تعزيز حضور توسان بعدد من ميزات التصميم المطورة، فتأتي مجموعة المصابيح الخلفية بتصميم جديد عريض وأيقوني، وتضيف المصابيح الخلفية المخفية بشكل مثلث مظهرًا غامضًا يخلق تأثيرًا جديدًا للغاية عند الإضاءة، وبالإضافة لوجود مصدات مفصلة بدقة تم تزويد السيارة أيضًا بماسحة سوائل مخفية.



تمتد فخامة الجيل الرابع من توسان من الخارج للمقصورة في الداخل، حيث يوفر التصميم الداخلي أشكالًا متعددة توفر إحساسًا بالرحابة والصفاء.



وتأتي لوحة العدادات بشكل مفتوح وبمقاس 10.25 بوصة كملمح رئيسي للابتكار الذي طال تصميم داخل السيارة.

ويمتد الخط الفضي على طول وسادة التصادم من وحدة AVN / AC إلى الأبواب بشكل يجعل توسان أكثر اتساعًا. وتتضمن الميزات الخاصة بتوسان الجديدة الواجهة المركزية ذات الشاشة التي تعمل باللمس والتي يبلغ حجمها 10.25 بوصة والموجهة عموديًا ومصممة لتنحدر إلى وحدة التحكم بانسيابية مثل الشلال، بالإضافة إلى توفير السيارة الجديدة خواص التنقل الذكي حيث يمكن تخصيصها لتلبية احتياجات العملاء، كما يتوفر اتصال بلوتوث متعدد المهامضمنها.



وأصبحت توسان أطول وأعرض من ذي قبل- بطول إجمالي 4500 مم وعرض 1،865 مم، وارتفاع 998مم (حيز الأرجل الخلفية) و1،000 ملم (حيز الرأس)، وهي بهذه المقاييس أكبر مقصورة للصف الثاني في فئتها، كما تتميز توسان الجديدة تماما بسعة شحن تبلغ 620 لترًا وفقًا لمعايير VDA.



وتتمتع هيونداي توسان هايبرد الجديدة كليا 2022 بمنظومة هجينة مع محرك Smartstream 1.6T قادر على توفير كفاءة محسّنة للوقود والطاقة في نفس الوقت، مما يوفر قوة قصوى تبلغ 230 حصانًا / 5500 وعزم دوران أقصى يبلغ 350 Nm (يعتمد على جمع قوة محرك البنزين وموتور كهربي).



وتتمتع توسان الجديدة أيضًا بمؤهلات قوية لسيارات SUV مع نظام HTRAC، للدفع رباعي الذي يمنح السائق الثقة للتعامل مع أصعب ظروف القيادة. وحيث تستخدم هيونداي تقنية SmartSense الخاصة بها، توفر توسان ميزات أمان أكثر من أي وقت مضى.

