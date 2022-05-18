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الأربعاء، 18-05-2022 04:20 م

الوصلة تقدم خيارات شراء جديدة ومتنوعة لعملائها بالتعاون مع زين كاش

zain cash


الوكيل الإخباري - قامت شركة الوصلة للتمويل- إحدى شركات مجموعة أوفتك القابضة-، مؤخراً بتوقيع إتفاقية مع شركة زين كاش، لتقوم شركة الوصلة بتقديم خيارات شراء جديدة لعملائها وذلك عبر الاستفادة من قيمة السقف الذكي وتحويله على محفظة زين كاش، الأمر الذي يتيح للعملاء فرصة التمتع بخيارات شراء للعديد منالخدمات والمنتجات من خلال أكبر شبكة نقاط البيع الموجودة عبر خدمة زين كاش.

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وتحرص شركة الوصلة للتمويل دوماً على توفير خدمات مبتكرة بهدف تسهيل عمليات الشراء لكافة عملائها، حيث ستقوم الخدمة الجديدة بالاستفادة من محفظة زين كاش والتي من خلالها سيتمكن العملاء من إتمام عملية شراء مختلف الخدمات والمنتجات والدفع لاحقاً بكل سهولة.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية،قال الدكتور نبيل الناصر،المدير العام لشركة الوصلة للتمويل: "نحن سعداء بهذه الشراكة المميزة مع زين كاش، حيث تأتي ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف الى تقديم خدمات وحلول تمويلية مبتكرة تساهم في تعزيز وإثراء تجربة الشراء لكافة العملاء بإضافة خيارات عديدة ومتنوعة تناسب احتياجاتهم المختلفة".

 


من جانبه قال سلطان كشورة المدير العام لشركة زين كاش:" تفخر زين كاش بهذا التعاون المُثمرمع شركة الوصلة، إذ تتميز زين كاش بتقديم حلول مالية رقمية متعددة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، وتُسهم في التسهيل على الأفراد اقتناء كل ما يلزمهم من السلع والخدمات عبر الإنترنت بكل سهولة ويُسر، وتتيح لهم القدرة على إدارة مُشترياتهم بما يتماشى مع أنماط حياتهم، إضافة إلى الاستفادة من باقة مميزة من الخدمات المالية والعروض الخاصة التي نوفرها لعملاء زين كاش."


 




 

 


 

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