الوطنية للتشغيل والتدريب وزين توقّعان مذكرة تفاهم لدعم الرياديين في العقبة

الوكيل الإخباري- وقعت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وشركة زين الأردن من خلال منصّتها للإبداع (ZINC) اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم الشباب والرياديين والمبتكرين، وذلك من خلال إنشاء فرع جديد لمنصّة زين للإبداع (ZINC) في مقر الوطنية للتشغيل والتدريب المتواجد في مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني.

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ووقع المذكرة عن الشركة الوطنية مديرها العام العميد الركن نواف السرحان وعن شركة زين الأردن رئيسها التنفيذي فهد الجاسم.



وتنص المذكرة على خلق منصّة عمل مشتركة تستهدف أصحاب المشاريع والأفكار الريادية، والعمل على تعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات وورش العمل التي تركّز على مهارات التصنيع الرقمي والتعليم التقني بفرع منصّة زين في الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في محافظة العقبة.



وضمن التعاون المشترك بين منصة زين للإبداع (ZINC) والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب سيتم عقد دورات تدريبية وورش عمل للشباب والمهتمين في مجال التصنيع الرقمي والتعليم التقني، وستتيح المنصة الفرصة لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية لتطوير أفكارهم وتصنيع النماذج الأولية لمنتجاتهم باستخدام أحدث تقنيات التصنيع الرقمي، بما يسهم في تسويق منتجاتهم وتطويرها وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.



وأكدت زين أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الشباب الأردني في مختلف محافظات المملكة، لا سيما في محافظات الجنوب، إذ تسعى الشركة من خلال منصّتها للإبداع (ZINC) إلى توسيع آفاق الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الشباب في محافظة العقبة من تطوير مهاراتهم وابتكار حلول ريادية تسهم في خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في العملية التنموية ودعم الاقتصاد الوطني.



كما يأتي هذا التعاون بالتزامن مع احتفال زين بمرور 10 أعوام على تأسيس منصّتها للإبداع (ZINC)، التي باتت نموذجاً ريادياً يحتذى به في دعم الابتكار وتمكين الشباب ضمن استراتيجيتها الرامية إلى التوسّع والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب من شمال المملكة حتى جنوبها، ليصل عدد فروع المنصّة المتواجدة في مختلف محافظات المملكة إلى 9 فروع.