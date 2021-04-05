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الإثنين، 05-04-2021 02:10 م

للترويج لمنتجاتها ولعادات الأكل الصحية

الوطنية للدواجن تختار أخصائية التغذية شهد ياسين سفيرة لها

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الوكيل الاخباري - في إطار حرصها على صحة زبائنها، وتقديم أفضل النصائح الغذائية لهم، أعلنت الشركة الوطنية للدواجن عن توقيعها اتفاقية مع أخصائية التغذية شهد ياسين لتكون سفيرة للشركة للترويج عادات الأكل الصحية.

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وبموجب الاتفاقية، ستقوم خبيرة التغذية ياسين بإعداد فيديوهات بث مباشر على صفحة الفيسبوك الخاصة بالشركة الوطنية للدواجن حول جودة ونوعية منتجات الشركة المتميزة، ومنتجات دلمونتي الطازجة وفوائد تناول هذه المنتجات وملائمتها لأنماط الحياة الصحية للمستهلكين على المدى الطويل، حيث ستقوم ياسين بتحميل هذه الفيديوهات والمنشورات على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام.


وشهد ياسين هي أخصائية تغذية وخبيرة واستشارية صحة، تخرجت من الجامعة الأردنية تخصص تغذية في عام 2006، وشغلت منذ تشرين الثاني 2007- وحتى حزيران 2009 منصب مستشارة مشروع شركاء الاعلام لصحة الاسرة JHCP الممّول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما عملت في العديد من المناصب ذات الصلة بتخصصها وهي حاصلة على حقوق الملكية الفكرية عن برنامجها "تحدي 21 يوما من الصيام المتقطع".


وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال مدير عام الشركة الوطنية للدواجن، أحمد عبدالكريم الرعود:" نسعى من خلال شراكتنا مع أخصائية التغذية شهد ياسين إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها توعية المواطنين والمستهلكين بأهمية اتباع عادات أكل صحية  وتجنب السلوكيات الغذائية غير السليمة، إلى جانب الترويج لمنتجات شركتنا عالية الجودة التي يتم إنتاجها وفقاً لمعايير الجودة العالمية الأكثر دقة مع الالتزام بالمتطلبات البيئية والغذاء الآمن".


من جانبها، أعربت أخصائية التغذية شهد ياسين عن سعادتها بهذه الشراكة المتميزة مع الشركة الوطنية للدواجن، معربة عن أملها في أن يحقق زبائن الشركة الاستفادة القصوى من النصائح والتجارب التي ستقدمها لهم طيلة الحملة والتي سيتم نشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام الخاصة بها وبالشركة.

 


 




 

 


 

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