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السبت، 30-01-2021 11:10 ص

الوطنية للدواجن تعتمد تطبيقها الذكي National Poultry

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الوكيل الاخباري - في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية، ومواكبة منها لتوجهات عملائها الرقمية المتسارعة، وجهت الشركة الوطنية للدواجن - المملوكة لشركة دل مونتي العالمية- زبائنها لاعتماد تطبيقها الذكي National Poultry كواحد من منافذ البيع لمنتجاتها.

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ويحتوي التطبيق الذي يتيح خدمة التوصيل للعملاء، على أبرز منتجات الدواجن الطازجة والمجمدة، إضافة إلى منتجات الشركة الخاصة والمميزة منها على سبيل المثال لا الحصر؛ الدجاج الكامل، والدجاج المقطع، وصدور الدجاج الطرية، والدجاج المتبل، ومصنعات اللحوم وغيرها الكثير.


وفي تعليقه على هذه الخطوة، أكد مدير عام الشركة الوطنية للدواجن أحمد عبدالكريم الرعود، أن فكرة إطلاق متجر إلكتروني لتسويق منتجات الشركة، يأتي في ضوء مواكبة " الوطنية للدواجن" للتغييرات التي شهدتها ثقافة المستهلكين وتوجهاتهم الأخيرة نحو التحول الرقمي خصوصاً بعد انتشار جائحة كورونا.


وقال الرعود : "يُعد التطبيق خدمة مبتكرة ومتطورة من الشركة هدفها التيسير على عملائها الراغبين بالحصول على منتجاتها المتنوعة رقمياً ودون الحاجة إلى زيارة المحلات التقليدية وتسهيل  الوصول إليها بأي وقت، ورفع مستوى التفاعل معهم، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى حرص الشركة  على صحتهم وسلامتهم ".


وبين الرعود أن" الوطنية للدواجن" تقوم بتطوير خدماتها ومنتجاتها بما يلبي احتياجات وتطلعات العملاء من جهة ولتعزيز تنافسيتها في السوق المحلي من جهة أخرى، لافتاً إلى أن الشركة ستعمل باستمرار على تحسين وتحديث التطبيق لجعله أكثر تطوراً للمستخدم بإضافة تحسينات متنوعة في الأداء والتصميم.


تجدر الإشارة الى أن الشركة الوطنية للدواجن تابعة لـFresh Del Monte Produceالعالمية، وهي شركة رائدة في القطاع تساهم بفعالية في تطوير القدرات الزراعية والصناعية في الأردن من خلال استثماراتها المتواصلة، حيث تلعب الشركة دوراً هاماً في النمو الاقتصادي في المناطق الواقعة جنوبي الأردن، وتوفر أكثر من 1500 فرصة عمل للذكور والإناث من أبناء تلك المناطق من ذوي المؤهلات المختلفة.



 




 

 


 

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