الوطنية للدواجن تعزز انتشارها في المملكة وتفتتح صالة عرض جديدة لبيع منتجاتها في عبدون

الوكيل الاخباري - تواصل الشركة الوطنية للدواجن تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وتعزيز انتشارها في المملكة، حيث أعلنت مؤخراً عن افتتاح صالة عرض جديدة لها لبيع منتجاتها ومنتجات أخرى مختارة بعناية لعملائها، وذلك في منطقة عبدون.

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وستوفر صالة العرض التي تمتاز بحداثتها وتطورها والتي تعد الثانية من نوعها التي تفتتحها " الوطنية للدواجن"، الدجاج الطازج الوارد من مزارعها مباشرة، واللحوم المصنعة الفاخرة، ومنتجات مختارة من شركة دل مونتي والعديد من الأصناف المتنوعة، كما سيتم توفير خدمات التقطيع والتنظيف مجانًا للزبائن.



وأكد مدير عام الشركة الوطنية للدواجن، أحمد الرعود، عزم الشركة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية الطموحة من خلال افتتاح المزيد من الصالات لعرض منتجاتها العديدة والمتنوعة التي باتت تشهد طلباً واقبالاً كبيرين من قبل الموطنين نظراًلجودتهاالعالية وأسعارها المنافسة.



وبين الرعود، أن صالة عرض الشركة الوطنية للدواجن في عبدون تمتاز بحداثتها وتطورها، كما تم تأهيل وتدريب الموظفين العاملين فيها على الاهتمام بطريقة عرض المنتجات وتغليفها وتجهيزها ضمن أعلى المعايير والشروط الصحية التي تتبناها الشركة في جميع مراحل سلسلة الانتاج والتوريد.



وكانت الشركة الوطنية للدواجن قد افتتحت في أيار من العام الماضي أول صالة عرض لها في منطقة بيادر وادي السير .



تجدر الإشارة، إلى أن الشركة الوطنية للدواجن المملوكة لشركة دل مونتي العالمية، تُعد إحدى أهم وأكبر شركات القطاع الخاص التي تسهم في تطوير القدرات الزراعية والصناعية في الأردن من خلال استثماراتها المتواصلة، حيث تلعب الشركة دوراً هاماً في النمو الاقتصادي في المناطق الواقعة جنوب الأردن، حيث توفر أكثر من 1500 فرصة عمل للذكور والإناث من أبناء تلك المناطق من ذوي المؤهلات المختلفة.