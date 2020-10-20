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الثلاثاء، 20-10-2020 10:03 ص

الوطنية للدواجن تفتتح أول صالة عرض لبيع منتجاتها في بيادر وادي السير

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الوكيل الاخباري – افتتحت الشركة الوطنية للدواجن، مؤخراً أول نقطة بيع مباشر حديثة ومتطورة لبيع منتجاتها ومنتجات أخرى مختارة بعناية لعملائها، وذلك في منطقة بيادر وادي السير.

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وستقوم الشركة بتوفير الدجاج الطازج الوارد من مزارعها مباشرة في صالة العرض بالإضافة إلى اللحوم المصنعة الفاخرة، ومنتجات مختارة من شركة دل مونتي والعديد من الأصناف المتنوعة.


وستوفر الشركة في معرضها الجديد أيضا خدمات التقطيع والتنظيف مجانًا للزبائن.


وأعرب مدير عام الشركة الوطنية للدواجن، أحمد الرعود، عن اعتزازه بافتتاح الصالة الحديثة والمتطورة  لعرض منتجات الشركة المتنوعة، وتوفيرها للمستهلكين بجودة عالية وأسعار منافسة، موضحاً أن افتتاح هذه الصالة يأتي بفعل الطلب المتزايد على منتجات الشركة التي تلاقي استحساناً وإقبالاً كبيرين من قبل المواطنين.


وبين الرعود، أن هذه الصالة هي الأولى ضمن سلسلة صالات ستقوم "الوطنية للدواجن" بافتتاحها في المستقبل القريب لعرض منتجات الشركة بمساحات عرض مميزة، موضحاً أن موظفي الصالة مؤهلين ومدربين على الاهتمام بطريقة عرض المنتجات وتغليفها وتجهيزها ضمن أعلى المعايير و الشروط الصحية التي تتبناها الشركة في جميع مراحل سلسلة الانتاج والتوريد.


تجدر الإشارة، إلى أن الشركة الوطنية للدواجن المملوكة لشركة دل مونتي العالمية، تُعد إحدى أهم وأكبر شركات القطاع الخاص التي تسهم في تطوير القدرات الزراعية والصناعية في الأردن من خلال استثماراتها المتواصلة، حيث تلعب الشركة دوراً هاماً في النمو الاقتصادي في المناطق الواقعة جنوب الأردن، حيث توفر أكثر من 1500 فرصة عمل للذكور والإناث من أبناء تلك المناطق من ذوي المؤهلات المختلفة.

 

 


 




 

 


 

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