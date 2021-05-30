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الأحد، 30-05-2021 01:37 م

الوطنية للدواجن تنظم حملة تطعيم شاملة لموظفيها ضد فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة موظفيها والعاملين فيها، نظمت الشركة الوطنية للدواجن - إحدى أهم وأكبر شركات القطاع الخاص التي تسهم في تطوير القدرات الزراعية والصناعية في الأردن- وبالتنسيق مع كوادر وزارة الصحة حملة تطعيم شاملة لموظفيها من غير الحاصلين على لقاح كورونا.

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وبحسب بيان صحفي صدر عن " الوطنية للدواجن" ، أكدت الشركة أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا جاءت لتوفير ولضمان بيئة عمل صحية وآمنه للموظفين والزبائن والشركة، وشملت حملة التطعيم موظفي الشركة الوطنية للدواجن في جميع مواقعها المنتشره في عمان و جنوب الأردن.

 

وأشرف ممثلون عن وزارة الصحة الأردنية على عملية تطعيم الجرعة الأولى من اللقاحات التي جرت لموظفي وموظفات الشركه في مقر الشركة في عمّان و جميع مواقعها المنتشره في جنوب الأردن.


تشكر إدارة الشركه جميع كادرها لحرصهم الدائم والمستمر على الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.


وتأتي هذه الحملة في إطار مساهمة الشركة الوطنية للدواجن في دعم الجهود الحكومية في شمول جميع المواطنين بالتطعيم وتسريع العودة للحياة الطبيعية وصولاً لصيف آمن.


الشركة الوطنية للدواجن ثمنت في البيان الصحفي، عالياً جهود كافة العاملين في وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات خاصة خلال جائحة كورونا، ومواصلتهم العمل لتأمين اللقاحات للمواطنين.


 




 

 


 

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