الوطنية للدواجن والأكاديمية التقنية للتدريب المهني يوقعان اتفاقية لعقد دورات تدريبية

الوكيل الاخباري - في إطار التزامها الثابت في دعم برامج استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات التي تعمل فيها، وقعت الشركة الوطنية للدواجن اتفاقية مع شركة الأكاديمية التقنية للتدريب المهني، بهدف إقامة دورات تدريبية تؤدي الى تشغيل الشباب الباحثين عن العمل.

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وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها عن الشركة الوطنية للدواجن، مديرها العام أحمد الرعود، وعن الأكاديمية التقنية للتدريب المهني مديرها العام أحمد عقل ضمن برنامج التدريب لغايات التوظيف والذي يُعد أحد نشاطات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن (USAID).



وبموجب الاتفاقية، ستقوم "الأكاديمية التقنية للتدريب المهني" بتوظيف الشباب الباحثين عن عمل في الفروع التابعة للشركة الوطنية للدواجن في مختلف انحاء المملكة بعد اجتيازهم للتدريب واكتسابهم للمهارات الوظيفية التي يتطلبها العمل في مختلف أقسام ومديريات الشركة الوطنية للدواج، حيث من المتوقع أن يتراوح عدد الشباب المتدربين ما بين 200 – 300 شاب وشابة.



وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال مدير عام الشركة الوطنية للدواجن، أحمد الرعود: "يسرّنا توقيع هذه الاتفاقية النوعية التي تمثل صلب استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية والتي نهدف من خلال إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المناطق التي نعمل فيها"، موضحاً أن تدريب الشباب الباحثين عن عمل بهدف توفير فرص عمل لهم داخل الشركة سيسهم بلا شك في تخفيض نسب البطالة والفقر وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة."



وأضاف الرعود، سيتم تدريب هؤلاء الشباب لمدة أسبوعين في المجالات والتخصصات التي تحتاجها الشركة الوطنية للدواجن واكسابهم مهارات جديدة وفق أفضل الممارسات المعمول بها دولياً، مثنياً على أداء ودور شركة الأكاديمية التقنية للتدريب المهني وحرفيتها العالية في هذا المجال.



كما أشاد الرعود بالجهود التي تبذلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن (USAID) لمساعدة المملكة على التوسع في الفرص الاقتصادية للشباب في المملكة من خلال تدريب الباحثين عن عمل وفقاً لاحتياجات السوق بحيث يحصلون على فرصة أكبر بملء الشواغر الوظيفية.



تجدر الإشارة الى أن الشركة الوطنية للدواجن المملوكة لشركة دل مونتي العالمية، تُعد إحدى أهم وأكبر شركات القطاع الخاص التي تسهم في تطوير القدرات الزراعية والصناعية في الأردن من خلال استثماراتها المتواصلة، حيث تلعب الشركة دوراً هاماً في النمو الاقتصادي في المناطق الواقعة جنوب الأردن، حيث توفر أكثر من 1500 فرصة عمل للذكور والإناث من أبناء تلك المناطق من ذوي المؤهلات المختلفة.



