اليابان تسلم شاحنات تبريد لجمعية دار أبوعبدالله لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة

الوكيل الإخباري - أقيم حفل تسليم شاحنات التبريد يوم الأحد 12 آذار 2023 ، بحضور السيد أوكوياما جيرو، سفير اليابان لدى المملكة والسيد سامر بلقر، المدير العام لجمعية دار أبو عبد الله للعمل الخيري والتنموي

في أذار2220 ، قدمت حكومة اليابان منحة قدرها ستة وستون ألفًا وثمانمائة ودولارين أمريكي (66،802 دولارًا أمريكيًا) إلى جمعية دار أبو عبد الله للعمل الخيري والتنموي لتوفير شاحنتي تبريد في إطار برنامج المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبيGGP.

تهدف هذه المنحة إلى تعزيز استدامة الأعمال الصغيرة والمنزلية التي تدعمها دار أبو عبدالله من خلال توفير شاحنتي التبريد للجمعية.

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من خلال مهمتها المتمثلة في تمكين الأفراد المستضعفين في جميع أنحاء البلاد والحفاظ على سبل عيشهم، ساعدتدار أبوعبدالله أكثر من 76 أسرة من ذوي الدخل المحدود على إنشاء أعمال صغيرة ومتناهية الصغر مثل الزراعة المائية ومنتجات الألبان والحرف اليدوية.

ومن خلال توفير شاحنتي التبريد، سيتمكن أصحاب الأعمال الصغيرة بنقل منتجاتهم إلى السوق باستمرار وبشكل مستدام وبأسعار معقولة، وتحقيق المزيد من الأرباح التي من شأنها تحسين مستوى معيشتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن 62٪ من أصحاب الأعمال الصغيرة هم من النساء، مما يساهم في مواجهة معدل البطالة المرتفع بالنسبة للمرأة.



في الخطاب الذي ألقاه خلال حفل التسليم، أعرب السفير أوكوياما عن تقديره لمساهمة دار أبو عبد الله الإجتماعية وقال: "في الأردن، يعد معدل البطالة المرتفع مشكلة كبيرة.

تصل معدلات بطالة الشباب والنساء بشكل خاص إلى حوالي 30٪ مما يجعل معدل مشاركتهم في القوى العاملة من أدنى المعدلات في العالم. نحن نقدر بشدة مبادرتكم لتمكين الأشخاص المستضعفين اقتصادياً، ومعالجة معدل البطالة المرتفع على المستوى الشعبي ".



ومن ناحيته شكر سامر بلقر مدير عام دار أبو عبدالله حكومة اليابان والسفارة اليابانية على هذه المنحة قائلاً: "هذه المنحة السخية من حكومة اليابان ستمكن دار أبو عبد الله من خدمة المستفيدين بشكل أفضل وتسهيل وصولهم إلى السوق، مما يؤدي إلى زيادة دخلهم".

في إطار المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبيGGP، قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي لـ 157 مشروعًا للمنظمات غير الحكومية والمدارس والمستشفيات والبلديات في الأردن منذ عام 1993.













