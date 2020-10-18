انتخاب البطاينة رئيسا لمصفاة البترول والبقاعي نائبا له

الوكيل الاخباري –

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انتخب مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس علاء عارف البطاينة رئيسا لمجلس الإدارة، خلفا للمرحوم بإذن الله وليد عصفور.وانتخب مجلس الإدارة، المهندس عبد الرحيم فتحي البقاعي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، في حين تم انتخاب الدكتور محمد محمود الذنيبات عضوا في مجلس إدارة الشركة، وذلك لملء المقعد الشاغر في مجلس إدارة الشركة اعتبارا من 14 الشهر الجاري بشكل مؤقت الى ان يتم عرضه على الهيئة العامة لمساهمي الشركة.يذكر أن البطاينة التحق بعضوية مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية منذ عام 2014 وكان ترأس عدد من اللجان في مجلس إدارة الشركة قبل انتخابه نائباً لرئيس المجلس عام 2019، في حين أن المهندس البقاعي التحق بعضوية مجلس إدارة الشركة منذ عام 2007 وشغل عضوية عدد من اللجان في مجلس إدارة الشركة.