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الأربعاء، 24-05-2023 04:53 م

انتخاب الدكتور معن النسور عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للأسمدة

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الوكيل الإخباري - انتخبت الهيئة العامة  للاتحاد العالمي للأسمدة  خلال اجتماعها الذي عقد في مدينة براغ - جمهورية التشيك خلال الفترة من (22- 24) أيار الجاري، الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور عضواً في مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة  (2023-2025).
ويأتي انتخاب الدكتور النسور، متزامناً مع الدور الملحوظ الذي تلعبه شركة البوتاس العربية في تعزيز الأمن الغذائي العالمي وتوفير الأسمدة ذات الجودة العالية في مختلف الدول المنتجة للغذاء، كما برزت الشركة في مختلف المحافل المرتبطة بالإنتاج المسؤول وتطبيق الممارسات الفضلى في الاستدامة، وسعيها في تعزيز قدرتها في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

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وناقش  الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي للأسمدة، تقارير اللجان التنفيذية للمجلس، وتوقعات أسواق الأسمدة من حيث ميزان العرض والطلب في الفترة القادمة على المدى المتوسط وتأثير ذلك على توجهات الأسواق. كما تم وضع الخطط المستقبلية لتكنولوجيا التصنيع وزيادة الإنتاج مع مراعاة الترشيد في استهلاك الطاقة وتعزيز الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العالمي للأسمدة تأسس  في عام 1927 وهو منظمة دولية تضم أكثر من  450  شركة ومؤسسة أعضاء من أكثر من 80 دولة حول العالم تعمل في مجالات مرتبطة بصناعة وتطوير الأسمدة ومهمتها الرئيسية  هي؛ تعزيز إنتاج وتوزيع الأسمدة  والمغذيات النباتية بكفاءة ومسؤولية، والتعريف باستخداماتها المُثلى.

 




 




 

 


 

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