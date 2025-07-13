انطلاق حملة الطلب المسبق على الجيل الجديد من هواتف Galaxy Z القابلة للطي في الأردن

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الوكيل الإخباري- أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة الطلب المسبق التي تستمر حتى الثامن من آب الجاري، على أحدث هواتف علامة سامسونج القابلة للطي، هاتف Galaxy Z Fold7، وGalaxy Z Flip7، بالإضافة للإصدار الاقتصادي Galaxy Z Flip7FE. اضافة اعلان





وقد جاءت الحملة إثر فعالية Galaxy Unpacked المحلية التي أقامتها الشركة في البحر الميت لشركائها الاستراتيجيين والإعلاميين والمؤثرين المختصين بالتكنولوجيا من مختلف أسواق المشرق العربي، بالتزامن مع الفعالية العالمية التي عقدتها الشركة الأم في نيويورك، والتي تعتبر من أهم الفعاليات في عالم الهواتف الذكية والتي حملت شعار #UltraUnfolds في دلالة على انطلاقة جيل جديد من الهواتف القابلة للطي بمعايير أداء Ultra في إطار تجربة تقودها تقنيات Galaxy AI.



وتقدم الحملة عروضاً منوعة ومصممة لمنح المشترين الأوائل قيمة استثنائية، تشمل أسعاراً تفضيلية وسعات تخزين مضاعفة وألواناً حصرية وخصومات مميزة على الملحقات والأجهزة القابلة للارتداء، مع مكافآت مضاعفة عبر برنامج مكافآت سامسونج.



وفي إطار الحملة، تقدم الشركة للمشترين الأوائل لهاتف Galaxy Z Fold7 الذي يجمع بين شاشة كبيرة قابلة للطي وأداء فائق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ليوفر تجربة إنتاجية وترفيهية متكاملة، عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore، الفرصة للحصول عليه بالسعة الداخلية الكبيرة للذاكرة التي تبلغ 1 تيرابايت، بنفس سعر الهاتف ذي السعة الداخلية الأصغر التي تبلغ 512 جيجابايت، إلى جانب خصم يصل إلى 30% على الملحقات والأجهزة القابلة للارتداء، مع ما يصل إلى 7 أضعاف نقاط مكافآت سامسونج وضعفي نقاط الرصيد الحالي، والتي يمكن استبدالها من خلال المتجر.



وتتيح الشركة لمشتري الهاتف بالسعة الداخلية للذاكرة التي تبلغ 512 جيجابايت عبر المتجر الإلكتروني أو من خلال مختلف قنوات الشركة الأخرى المتضمنة معارضها ومعارض وكلائها وموزعيها المعتمدين في المملكة، بسعر الهاتف ذي السعة الداخلية التي تبلغ 256 جيجابايت. ويشمل العرض على هذه السعة، خصماً يصل إلى 30% على الملحقات والأجهزة القابلة للارتداء، وما يصل إلى 7 أضعاف نقاط مكافآت سامسونج وضعفي نقاط الرصيد الحالي. وعلاوةً على ذلك، يمكن للمشترين الحصول حصرياً على الهاتف بلون "Mint" عبر المتجر الإلكتروني.



أما في ما يتعلق بهاتف Galaxy Z Flip7 الأنيق والمتميز بتصميمه القابل للطي والذي يوازن بين الأسلوب العملي والتفاعل الذكي، فتقدم الشركة الفرصة لاقتنائه عبر مختلف قنوات الشركة بالسعة الداخلية التي تبلغ 512 جيجابايت بسعر الهاتف بالسعة الداخلية الأصغر 256 جيجابايت، ضمن عرض يشمل خصومات على الملحقات تصل نسبتها إلى 30%، مع ما يصل إلى 7 أضعاف نقاط مكافآت سامسونج وضعفي نقاط الرصيد الحالي. ويمكن للمشترين الحصول حصرياً على الهاتف بلون "Mint" عند طلبه عبر المتجر الإلكتروني.



وتشمل عروض الشركة ضمن الحملة على عرض مخصص لمشتري الإصدار الاقتصادي Galaxy Z Flip7 FE، إذ يمكن الحصول عليه بالسعة الداخلية البالغة 256 جيجابايت بسعر الهاتف ذي السعة الداخلية الأصغر البالغة 128 جيجابايت، مع كامل المزايا المقدمة مع الهاتف الأساسي، وذلك لمنحهم الفرصة لتجربة الهواتف القابلة للطي بأسعار مرنة دون المساومة على أساسيات الإصدار الرئيسي.



وامتداداً لعروضها، توفر الشركة ألواناً حصرية من ساعة Galaxy Watch8 وGalaxy Watch8 Classic باللونين الفضي والأبيض عبر المتجر الإلكتروني، إلى جانب 8 أضعاف نقاط مكافآت سامسونج وضعفي الرصيد الحالي، فضلاً عن خصم يبلغ 20% على سماعات Buds3 وBuds3 Pro.