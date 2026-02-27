انطلاق حملة الطلب المسبق على هواتف سلسلة Galaxy S26 الذكية الجديدة بمزايا تفضيلية وهدايا قيمة للمشترين الأوائل في الأردن

وتأتي الحملة احتفاء بالإطلاق الناجح لسلسلة Galaxy S26 ضمن فعالية Galaxy Unpacked العالمية السنوية، والتي أقامتها الشركة الأم لهذا العام في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتميز سلسلة Galaxy S26 بالأداء القوي المصمم للاستخدام اليومي، ونظام الكاميرا الرائد، وطبقات الحماية المتعددة، والتي تقدم للمستخدمين تجربة Galaxy AI بديهية وسلسة.
وتقدم الشركة عبر الحملة قيمة استثنائية لمشتري هاتف Galaxy S26 Ultra الأعلى فئة، والذي يتميز بأول بشاشة مزودة بميزة حماية الخصوصية المثبتة والكاميرا المحسنة الأكثر سطوعاً بفتحات واسعة، مع معالج مخصص وتقنية Nightography Video للتصوير في الإضاءة المنخفضة ونظام تبريد متطور للحفاظ على الثبات والشحن فائق السرعة 3.0 الذي يصل إلى 75% خلال نصف ساعة، مهدية إياهم سعة تخزين مضاعفة تصل إلى 1 تيرابايت وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت RAM، مما يمنحهم قدرة مضاعفة على حفظ المحتوى وتشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة استثنائية.
أما بالنسبة لمشتري كل من هاتف Galaxy S26 الذي يتسم بالأناقة وصغر الحجم مع أداء موثوق، وهاتف Galaxy S26+ الذي يتيمز بأدائه القوي الاستثنائي، فسيحصلون على سعة تخزين مضاعفة تصل إلى 516 جيجابايت.
وإلى جانب ميزة مضاعفة السعة، سيكون بإمكان كافة مشتري جميع طرازات السلسلة التمتع بخصومات حتى 30% على الإكسووارات عند الشراء مع الهاتف، بما يشمل سماعات Galaxy Buds4 Pro وساعات Galaxy Watch8 وغيرها من الإكسسوارات المختارة، هذا فضلاً عن مكافآت نقاط سامسونج بقيم تصل إلى 74 دينار، واشتراك مجاني لغاية نهاية شهر أيلول من العام الجاري في منصة شاهد الترفيهية.
وتتوفر هواتف سامسونج الذكية الجديدة من سلسلة Galaxy S26 بالعديد من الألوان المميزة التي ترضي جميع أذواق المستخدمين، والتي لا يتوافر بعضها إلا حصراً عند الطلب المسبق عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore. وتترواح ألوان الهواتف المتاحة ما بين الأبيض، والأزرق السماوي، والأسود، والبنفسجي الغامق، والفضي الداكن، والذهبي الوردي. هذا ويمكن إجراء الطلب المسبق على الهواتف من خلال معارض الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
وللحصول على المزيد من المعلومات حول الهواتف يمكن زيارة الموقع الإلكتروني https://www.samsung.com/levant_ar/smartphones/galaxy-s26-ultra/buy/، أو زيارة اي من معارض الشركة. هذا وتدعو الشركة زبائنها لاغتنام الحملة لاقتناء أكثر الهواتف ذكاء، والاستفادة من فرص التوفير التي تنطوي عليها مع المزايا التي تقدمها.
