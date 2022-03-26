انطلاق دورة تدريبية مجانية جديدة في مركز زين للفايبر بالتعاون مع التدريب المهني

الوكيل الاخباري - ضمن إسهامتها في تنمية المهارات وتزويد فئة الشباب بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، لتنمية الاقتصاد ورفد السوق بالمهارات المطلوبة بما يتسق مع الحاجات المتغيرة لسوق العمل؛ أطلقت شركة زين وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني دورة تدريبية مجانية جديدة على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، في مركز زين للتدريب على تكنولوجيا الألياف الضوئية الواقع في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا بمحافظة الزرقاء، الذي خرّج 23 شاب وشابّة العام الماضي.

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وتشتمل الدورات على تدريب عملي ونظري بواقع 150 ساعة تدريبية يكتسب خلالها المُتدرّبون المعلومات النظرية والعملية والأدائية المطلوبة لتأهيلهم للعمل في قطاع الاتصالات والشركات العاملة في مجال شبكات الألياف الضوئية، حيث يستعرض المتدربون كافة مراحل التمديدات لشبكات الألياف الضوئية (الفايبر) بدءأ من مركز الأجهزة ووصولاً إلى منزل المشترك، بالإضافة إلى تدريبهم على تتبع الأعطال ومعالجة أي قطع أو خلل قد يحدث في شبكة الفايبر.



وتهدف شركة زين الأردن من إطلاق هذه الدورات إلى المساهمة في تهيئة الشباب مهنياً وإتاحة الفرصة لهم لدخول سوق العمل في ظل التطوّر التكنولوجي المتسارع، لا سيّما وأنه سيفتح آفاقاً جديدة لفرص عمل واعدة في المجالات التي تشهد طلباً متزايداً مثل تكنولوجيا الفايبر الآخذة في التوسع والانتشار نظراً لما توفره من اتصال إنترنت ثابت وفائق السرعة، وهو الأمر الذي يندرج ضمن استراتيجية زين الهادفة إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم لتسهيل دخولهم إلى سوق العمل، وذلك عبر العديد من البرامج المستدامة وأبرزها مركز زين للفايبر، ومراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية التي وصل عددها اليوم إلى 6 مراكز في معاهد مؤسسة التدريب المهني بمحافظات الزرقاء واربد والكرك والبلقاء والطفيلة، بالإضافة إلى المركز الواقع في كلية تدريب وادي السير – الأونروا بالعاصمة عمان.



يُشار إلى أن زين قد أطلقت خلال العام 2021 ثلاث دورات تدريبية مجانية على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر) بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، فيما تقوم الشركة بتشبيك خريجي هذه الدورات مع الشركات العاملة في مجال تقنية الألياف الضوئية، لمساعدتهم على دخول سوق العمل والحصول على فرص وظيفية مباشرة بعد تخرجهم.