انطلاق دوري Blink للجامعات بالتعاون بين اتحادي كرة السلة والجامعات

الوكيل الاخباري- أعلن الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، والاتحاد الأردني لكرة السلة اليوم، عن جدول انطلاق دوري Blink للجامعات للجنسين اعتباراً من الأحد المقبل بمشاركة 16جامعة.

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وينطلق دوري Blink للجامعات، بمشاركة فريقين من كل جامعة، واحد للطالبات وآخر للطلاب، حيث تبدأ المنافسات اعتباراً من يوم الأحد لفرق الطالبات، فيما تبدأ لفرق الطلاب يوم الإثنين، بعد عقد دورات تدريبية لكافة مدربي الفرق المشاركة.



وكشف رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور ساري حمدان، وأمين عام الاتحاد الأردني لكرة السلة نبيل أبو عطا، وأمين سر الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور مصطفى العطيات، عن تفاصيل دوري Blink للجامعات، بحضور عمداء شؤون الطلبة للجامعات المشاركة، ومدربي الفرق وحاملي شارة القيادة في كل فريق.



وفي تعليقها على انطلاق الدوري، قالت الرئيس التنفيذي لـ Blink زين ملحس إن اختيار دوري الجامعات ودعمه يأتي انطلاقا من اهتمامنا بفئة الشباب، وتمكينهم بأدوات التحوّل الرقمي، وزيادة معدلات الشمول المالي بين هذه الفئة التي تشكل الغالبية العظمى من المجتمع الأردني.



وأضافت ملحس أن كرة السلة هي اللعبة الشعبية الثانية في الأردن بعد كرة القدم، وتحظى باهتمام واسع بين مختلف الأطياف الرياضية، معربة عن أملها في أن يسهم دوري Blink للجامعات، برفد الفرق المختلفة بالمواهب غير المكتشفة، وبما ينعكس إيجابا على المنتخبات الوطنية، التي تنتظرها استحقاقات إقليمية وقاريّة مهمة.



ويسعى Blink من خلال دعم دوري الجامعات، إلى تشجيع طلبة الجامعات للانخراط بالأنشطة الرياضية، وصقل مواهب الشبان والشابات في كرة السلة، وتأهيلهم للتنافس الرياضي الشريف مع أقرانهم من الطلبة في مختلف الجامعات الأردنية.



كما يسعى الاتحاد الأردني لكرة السلة إلى توسيع قاعدة اللعبة ونشرها في المحافظات وزيادة عدد اللاعبين واللاعبات، وتوفير فرص الاحتكاك والتدريب وتصويب الاخطاء عبر دوري طويل نسبياً وموسمي.