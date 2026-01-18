الأحد 2026-01-18 01:20 م

انطلاق عمليات "مسك" لخدمات الدفع رسميًا وإصدار أولى منتجاتها: بطاقة ائتمانية إسلامية بصيغة عصرية

انطلاق عمليات "مسك" لخدمات الدفع رسميًا وإصدار أولى منتجاتها: بطاقة ائتمانية إسلامية بصيغة عصرية
انطلاق عمليات "مسك" لخدمات الدفع رسميًا وإصدار أولى منتجاتها: بطاقة ائتمانية إسلامية بصيغة عصرية
 
الأحد، 18-01-2026 12:35 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة "مسك" لخدمات الدفع (MISK Pay) عن بدء عملياتها رسميًا كشركة متخصصة في حلول الدفع الإلكتروني، وإطلاق أولى منتجاتها وذلك عبر بطاقة "مسك" الائتمانية الإسلامية من فئة (Signature).اضافة اعلان


ويأتي تأسيس "مسك" استجابةً للطلب المتنامي في السوق الأردني على حلول الدفع التي تجمع بين الالتزام بالضوابط الشرعية والمرونة الرقمية؛ حيث تهدف الشركة إلى سد الفجوة بين التمويل الإسلامي التقليدي واحتياجات الدفع العصرية، لتقدم بذلك بديلاً ماليًا إسلاميًا متاحًا للجميع.

وتعمل البطاقة الجديدة وفق مبدأ "المرابحة للآمر بالشراء (مع التوكيل)"، وهي صيغة مجازة شرعًا ومعتمدة من هيئة رقابة شرعية متخصصة. وتوفر البطاقة مرونة عالية في السداد وإمكانية استخدامها محليًا ودوليًا سواء للمشتريات أو للسحب النقدي، مع اعتمادها على معايير أمان عالية لحماية المعاملات الإلكترونية.

وأكد المدير العام لشركة "مسك" لخدمات الدفع، علي داوود، أن رؤية الشركة تتجاوز دورها كمزود للخدمات المالية، إذ تسعى لتقديم نموذج حديث في قطاع المدفوعات الإسلامية يرتكز على الشفافية وتلبية تطلعات العملاء. وأشار داوود إلى أن "مسك" تلتزم بتقديم حلول الدفع التي تحترم قيم العملاء وتواكب نمط حياتهم المتسارع، بما يضمن تجربة سلسة بعيدة عن التعقيدات.

وحضر الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، السيد منتصر دواس، افتتاح شركة "مسك" يوم الأحد الموافق 2026/1/18، علماً بأن شركة "مسك" للدفع تعد إحدى الشركات التابعة لمجموعة بنك الاتحاد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اعتداءات كبيرة لتزويد مزارع وبرك

أخبار محلية محافظ جرش: حصر 200 بركة زراعية في المحافظة

هيونداي

أخبار الشركات لماذا يختار الأردنيون هيونداي من مؤسسة الوحدة للتجارة؟ 7 أسباب تحسم القرار

امطار

أخبار محلية الأمن يحذر الاردنيين من المنخفض الجوي

عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة

أخبار محلية عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة

حرائق في تشيلي

عربي ودولي إجلاء قرابة 20 ألف شخص بسبب حرائق في جنوب تشيلي

للا

فيديو الوكيل "أنت مصاب بالإيدز" .. فحص خاطئ يدمر حياة شاب أردني ويهدم مستقبله

انطلاق عمليات "مسك" لخدمات الدفع رسميًا وإصدار أولى منتجاتها: بطاقة ائتمانية إسلامية بصيغة عصرية

أخبار الشركات انطلاق عمليات "مسك" لخدمات الدفع رسميًا وإصدار أولى منتجاتها: بطاقة ائتمانية إسلامية بصيغة عصرية

وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"

أخبار محلية وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"



 






الأكثر مشاهدة