ايكيا تحتفل بإطلاق حملة "خليك قد الكركبة" وتخفّض أسعار آلاف الحلول!

الوكيل الإخباري - في حفل خاص أُقيم في معرض ايكيا عمَّان، أطلقت ايكيا حملة "خليك قد الكركبة"، وهي دعوة للاستمتاع بكركبة الحياة والإمكانيات العديدة التي يمكن أن تجلبها.

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بهذه المناسبة، أوضح أندرس ويستني، مدير معرض ايكيا عمَّان، في كلمة الترحيب بالحضور، كيف تستطيع ايكيا التعامل مع كل أنواع الكركبة التي نواجهها في حياتنا اليومية، بفضل آلاف الحلول التي توفرها لمساعدة الناس على تنظيم حياتهم وفقاً لميزانياتهم، وأذواقهم، واحتياجاتهم الخاصة، والمساحة المتوفرة لديهم.



وقال ويستني: "الحياة، بشكل عام، مليئة بالكركبة، ونحن نحبها كما هي! لأن هناك امكانيات غير محدودة للتعامل معها.

نحن، في ايكيا، خبراء في توفير حياة منزلية أفضل للناس. كل عام نزور مئات المنازل في الأردن، وهذا يساعدنا على أن نفهم احتياجات الناس وأحلامهم بشكل أفضل، وأن نعرف أكثر عن نوع التحديات التي يواجهونها داخل منازلهم".



وأضاف ويستني: "الكركبة، هي واحدة من أكثر الأسباب التي تصيب الناس بالإحباط، ليس فقط في الأردن ، بل في جميع أنحاء العالم. فبحسب نتائج الأبحاث التي أجريت حول الموضوع، قال أكثر من 50 بالمئة من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم إن الفوضى تسبب لهم التوتر، وأنها سبب رئيسي للتوتر الذي يحصل بين أفراد الأسرة. ونحن، في ايكيا، نتفهم هذه التحديات ونعمل على توفير الحلول التي تساعد الناس في تنظيم حياتهم وفقاً لاحتياجاتهم داخل المنزل.

نريد أن نُلهم الأشخاص الذين يزورون ايكيا بالأفكار والحلول التي نوفرها لمساعدتهم في ترتيب وتنظيم منازلهم بشكل أفضل. لذا، مهما كانت ظروف المعيشة ومساحة المنزل، لدينا حلول بأسعار تناسب الجميع".



وتابع ويستني: "المحافظة على إبقاء أسعار ايكيا في متناول الجميع تبقى على رأس أولوياتنا. لذلك بذلنا جهداً كبيراً حتى استطعنا أن نُخفّض أسعار آلاف الحلول التي لدينا لمنح الأشخاص العديد من الإمكانيات الجديدة لتنظيم منازلهم بشكل أفضل".



وأضاف: "نحن نؤمن بأن المنزل هو المكان الأهم في العالم. نحن نريد أن نكون إلى جانب الناس، لذلك نوفر لهم حلول التخزين ذات التصاميم الجميلة والعملية، وبأسعار معقولة تناسب الجميع. من خلال مساهمتنا هذه نحن نأمل أن نساعد جميع الناس في الأردن في الحصول على حياة منزلية أفضل".



خلال الحفل، الذي أقيم يوم أمس، عرضت ايكيا نماذج عن الكركبة التي تعم غرف المنزل، وكيف يمكن أن تصبح مرتبة ومنظمة بفضل حلول التخزين الجميلة والعملية التي توفرها لكل ركن من أركان المنزل بأسعار معقولة تناسب الجميع. لقد كان حفلاً ممتعاً أظهرت فيه ايكيا قدرتها على مواجهة كل التحديات التي تجلبها الكركبة!

واختتم ويستني ، قائلاً: "خليك قد الكركبة واحنا معك!".



لمزيد من المعلومات حول حلول التخزين ذات الأسعار المخفضة، بإمكانك تصفح كتالوج ايكيا: https://publications-jo-ar.ikea.com/joa-catalogue-l1/page/1

























