ايكيا تسحب لعبة صيد السمك BLÅVINGAD مُتعددة الألوان

الوكيل الإخباري - تمثل السلامة أولوية قصوى بالنسبة لـ ايكيا, كما وتستخدم ايكيا برنامجاً صارماً خاصاً بتقييم المخاطر واختبارها عند تطوير منتجاتها، وذلك للتأكد من أن المنتج النهائي مطابقٌ لجميع القوانين والمعايير المعمول بها في الأسواق التي يُباع فيها.

وبالرغم من ذلك، فقد تنامى إلى علمنا أن المسامير الصغيرة المُدمجة باللعبة قد تفلت من مكانها. ونتيجة لذلك، قد تُشكل خطر الاختناق المُحتمل، خاصة مع الأطفال الصغار جداً. لذلك، نحن نسحب لعبة الصيد BLÅVINGAD مُتعددة الألوان من الأسواق.



بالإمكان إرجاع لعبة الصيدBLÅVINGAD ، مُتعددة الألوان، إلى معرض ايكيا، واسترداد ثمنها بالكامل.

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إثبات فاتورة الشراء (الإيصال) غير مطلوب.



ايكيا تعتذر عن أي إزعاج قد يسببه إجراء سحب المنتج هذا.