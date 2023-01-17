بازار " سوق كرم " في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

الوكيل الإخباري -

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افتتحت رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء بازار " سوق كرم "، بتنظم عمادة شؤون الطلبة، والهادف إلى دعم سيدات وشباب المجتمع المحلي وأصحاب الهمم، على مدار ثلاثة أيام في حرم الجامعة.وأثنت الدكتورة أبو الهيجاء خلال جولتها مع عمداء كليات الجامعة والمدراء، في أرجاء السوق مطلعين على المنتجات التي اشتملت حرفاً ومشغولات يدوية، واكسسوارات ومأكولات شعبية وتراثية، على هذا التعاون مع المؤسسات المجتمعية الذي يكمل دور الجامعة في الخدمة المجتمعية والمساهمة في تقديم المساعدات اللازمة لتطوير القدرات والمهارات، وفتح آفاق للتعاون والتكافل بين القطاع الأكاديمي والمؤسسات المجتمعية.وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم، على أن العمادة تحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات المجتمعية التي تدرب الطلبة على المساهمة في الانشطة التفاعلية التي تعزز الشراكات بين كافة المؤسسات المجتمعية.و تقدمت رئيس اللجنة المنظمة في سوق كرم سمر أبو هنطش، بالشكر والامتنان لرئاسة الجامعة وكافة الكوادر الادارية على استضافة ودعم سوق كرم وأهدافه التنموية وعبرت عن فخرها بتواجد سوق كرم في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا وأكدت أن الجامعة تعتبر من اهم المنصات التسويقية للسيدات المنتجات والشباب الرياديين واصحاب المشاريع المتناهية الصغر والحرفيين من اهل الهمم.وضم "سوق كرم"، الذي شارك فيه مايزيد على 40 جهة مشاركة من السيدات المنتجات والحرفيين وأصحاب المشاريع المتناهية الصغر، إضافة إلى اصحاب الهمم، المنتجات والحرف اليدوية مثل: الصابون والفضة والشموع ،كاسات ، ملابس و المأكولات والحلويات التراثية، اضافة إلى الألعاب والهدايا المجانية المتعددة.