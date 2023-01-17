الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

البنك الأوروبي : 55% من الأردنيين يرون أن تغيُّر المناخ أثر على الدخل

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل حلحول شمال الخليل

وزارة العمل: مطلوب 3855 موظف نادل طعام

الحكومة تحدد موعد اطلاق الـ 5G في الأردن

الثلاثاء، 17-01-2023 10:09 ص

بازار " سوق كرم " في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

WhatsApp Image 2023-01-17 at 10.09.07 AM


الوكيل الإخباري - افتتحت رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء بازار " سوق كرم "، بتنظم عمادة شؤون الطلبة،  والهادف إلى دعم سيدات وشباب المجتمع المحلي وأصحاب الهمم، على مدار ثلاثة أيام في حرم الجامعة.اضافة اعلان


 وأثنت الدكتورة أبو الهيجاء خلال جولتها مع عمداء كليات الجامعة والمدراء، في أرجاء السوق مطلعين على المنتجات التي اشتملت حرفاً ومشغولات يدوية، واكسسوارات ومأكولات شعبية وتراثية، على هذا التعاون  مع المؤسسات المجتمعية الذي يكمل دور الجامعة في الخدمة المجتمعية  والمساهمة في تقديم المساعدات اللازمة لتطوير القدرات والمهارات،  وفتح آفاق للتعاون والتكافل بين القطاع الأكاديمي والمؤسسات المجتمعية.
 
  وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم، على أن العمادة تحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات المجتمعية التي تدرب الطلبة على المساهمة في الانشطة التفاعلية التي تعزز الشراكات بين كافة المؤسسات المجتمعية.

و تقدمت رئيس اللجنة المنظمة في سوق كرم سمر أبو هنطش، بالشكر والامتنان لرئاسة الجامعة وكافة الكوادر الادارية على استضافة ودعم سوق كرم وأهدافه التنموية وعبرت عن فخرها بتواجد سوق كرم في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا وأكدت أن الجامعة تعتبر من اهم المنصات التسويقية للسيدات المنتجات والشباب الرياديين واصحاب المشاريع المتناهية الصغر والحرفيين من اهل الهمم.

وضم "سوق كرم"، الذي شارك فيه  مايزيد على 40 جهة مشاركة من السيدات المنتجات والحرفيين  وأصحاب المشاريع المتناهية الصغر، إضافة إلى اصحاب الهمم، المنتجات والحرف اليدوية مثل: الصابون والفضة والشموع ،كاسات ، ملابس و المأكولات  والحلويات التراثية، اضافة إلى الألعاب والهدايا المجانية المتعددة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Rally Dakkar 2

ناصر العطية يُتوّج بطلًا لرالي داكار الصحراوي في فئة السيارات على متن سيارة تويوتا "هايلكس جي آر"

WhatsApp Image 2023-01-17 at 9.25.10 AM (1)

سامسونج تعلن اعتماد تلفزيوناتها Neo QLED و Lifestyle للعام 2023 كأول شاشات تتوافق مع الإيقاع اليومي للساعة البيولوجية

شعار-الملكية-الأردنية

الملكية الأردنية ترفع عدد رحلاتها بين عمان والعقبة إلى 17 رحلة اسبوعياً

LOGO11

ألعاب طماطم تعلن عن إطلاق منصة الدفع والتوزيع الجديدة "طماطم بلس" في سوق ألعاب الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

WhatsApp Image 2023-01-15 at 4.40.33 PM

مجموعة المطار الدولي تعلن إحصائيات الحركة الجوية في مطار الملكة علياء الدولي والإنجازات لعام 2022

dd

تويوتا هايلوكس تفوز للمرة الثالثة في رالي داكار 2023

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-01-08 at 4.22.44 PM

"الأميرة سمية للتكنولوجيا" تحرز المركز الأول في مسابقة هواوي الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022

l

الطالب عمار العمري من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يفوز بالمركز الأول في مسابقة أفضل تطبيق الكتروني للتعريف بمدينة إربد

k

مؤتمر الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالتعاون بين منظمة جالاكسي للتكنولوجيا وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا