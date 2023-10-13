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الجمعة، 13-10-2023 10:36 ص

بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية زين تُطلق حملة تبرعات لغزّة وتُقدّم لمشتركيها 1000 دقيقة مجانية للاطمئنان على الأهل في فلسطين

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الوكيل الإخباري -  أطلقت شركة زين الأردن وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة جمع تبرعات إنسانية نُصرةً وإغاثةً لأهالي قطاع غزة المنكوب جرّاء العدوان المتواصل الذي يتعرض له القطاع منذ أيام، والذي خلّف عدداً كبيراً من الشهداء والإصابات وتسبب بالدمار الهائل في البُنى التحتية للمدينة بأكملها. اضافة اعلان


ويأتي إطلاق زين لهذه الحملة في إطار الموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية والإنسانية والواجب الوطني والقومي لشركة زين تجاه الأشقاء في فلسطين، لدعم صمودهم في ظل هذه الظروف العصيبة، وللتخفيف من معاناتهم وجراحهم ومساندتهم في الصمود والتعافي من هذه المحنة الأليمة.

وتشتمل الحملة التي انطلقت صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى نهاية يوم الأحد، على جمع التبرعات النقدية من الراغبين بالتبرع عبر خطوط الأفراد بمختلف اشتراكاتها، حيث يمكن لمشتركي زين الدخول إلى قائمة (#710*)، وسيتسنى لأصحاب خطوط الفواتير اختيار قيمة التبرّع ليضاف المبلغ إلى قيمة الفاتورة، فيما سيتمكّن أصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً من التبرّع من خلال القائمة ذاتها عبر إدخال قيمة التبرّع ليتم خصم المبلغ من الرصيد المتوفر في الخط، حيث سيتم توجيه التبرعات التي ستجمع خلال هذه الحملة لشراء وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية والأدوية والمواد التموينية الأساسية، من قِبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وإيصالها لأهالي القطاع، والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.

كما قدّمت شركة زين لكافة مشتركيها من أصحاب خطوط الفواتير الأفراد والشركات وأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً 1000 دقيقة اتصال مجانية وصالحة لمدة 3 أيام بدءاً من اليوم الجمعة للاتصال مع شبكة جوال فلسطين، وذلك حِرصاً منها على تمكين زبائنها من البقاء على تواصل دائم مع الأهل في فلسطين الحبيبة لدعم صمودهم خاصةً في ظِل الوضع الراهن، حيث يمكن لمشتركي زين الاستعلام عن رصيد الدقائق المجانية عبر الرمز #380*.

كما ونظّمت الشركة حملة تبرعات داخلية من قِبل الموظفين، للمساهمة في تقديم الدعم لأهل غزة  وتسخير كافة الإمكانيات كأفراد للمساهمة في التخفيف من معاناة أشقائنا في مدينة غزة الصمود، لتواصل الشركة أداء دورها الوطني والإنساني تجاه الأشقاء بما ينسجم مع الموقف الأردني الموحد تحت ظل القيادة الهاشمية.

 




 

 


 

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