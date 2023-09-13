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الأربعاء، 13-09-2023 11:06 ص

بالصور تسليم الرابحين بالسحب السادس الهدايا ضمن حملة 20 عام من العطاء مع المناصير للزيوت والمحروقات .. 20 رابح و 8000 دينار شهرياً.

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الوكيل الإخباري - تسليم مجموعة من الرابحين بالسحب السادس ضمن احتفالات المناصير للزيوت والمحروقات بمناسبة مرور 20 عام على تأسيسها .. 20 رابح و 8000 دينار شهرياً ضمن حملة 20 عام من العطاء وذلك خلال البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشركة المناصير للزيوت والمحروقات ع الهوا مع راديو نشامى تقديم الاعلامي هيثم الوكيل ضمن برنامج دق سلف برعاية المناصير للزيوت والمحروقات وحضور ممثلين من الشركات وعدد من الرابحين .
 
وبهذه المناسبة صرح المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير "تحتفل المناصير للزيوت والمحروقات بمناسبة مرور 20 عاماً من التميز، البناء ،العطاء والابداع في التكنولوجيا ذات البعد الخدمي في مجال الوقود ، عشرون عاماً في خدمة الوطن والمواطن ، عشرون عاماً من التطور في هذا المجال أحدثت فيه إضافه نوعيه في قطاع محطات الوقود وخدماتها المتميزة التي غيرت وطورت الكثير الكثير من خدمات محطات الوقود ومعاييرها في المملكة وأن المناصير من أوائل الشركات الرائدة الذي أحدثت فرقاً واضحاً متميزاً في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ اليوم الأول في بناء المحطات بأسلوب مميز وحديث يضمن إستخدام أحدث التكنولوجيا لخدمة عملائها وزوارها من خدمات الدفع بجميع أشكالها وتقديم أفضل حلول أعادة التعبئة للعملاء من مختلف القطاعات سواء مواطنين أو شركات وأكد على ان الشركة تحتل موقعا متميزاً على خريطة شركات الوقود في العالم بل أصبحت تنافس على المستويات الاقليمية والعالمية بما وصلت إليه من إستخدام خدمات تكنولوجية حديثة تخدم عملائها"
 
وأضاف المناصير  " بأننا مستمرون معكم ضمن إحتفالات شركة المناصير للزيوت والمحروقات بمناسبة مرور 20 عام على تأسيس الشركة  و 20 رابح  و 8000 دينار ضمن حملة 20 عام من العطاء شهرياً وحتى نهاية العام الحالي".
 
وأوضح نائب المدير العام الدكتور رامز خوري " أن الشركة فخورة في مشاركة عملائها هذا النجاح والانجاز في السوق الاردني بالذكرى العشرين على تأسيسها وفي هذه المناسبة ستقوم الشركة  بتقديم 20 جائزة لـ 20 رابح شهرياً وحتى نهاية العام الحالي من خلال اجراء سحب وتوزيع الجوائز تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة لمستخدمي بطاقة المكافآت أبشر عند تعبئة الوقود بكافة أنواعه في محطات المناصير أوالمحطات التابعة لها والمنتشرة في جميع انحاء المملكة لتعبئة كافة انواع الوقود بما لا يقل عن 50 دينار شهرياً و اختيار 20 رابح شهرياً ممن تنطبق عليهم الشروط وتقديم جائزة بقيمة 400 دينار اردني لكل رابح منهم ،  واضاف " تم إجراء السحب بحضور ممثلي قسم الترويج بوزارة الصناعة والتجارة ، وتم الإعلان عن اسماء وارقام بطاقات أبشر للرابحين  ضمن ثلاث مجموعات كالتالي :
 
8 رابحين بطاقات محروقات   eCash بقيمة 400 دينار للرابح الواحد.
6 رابحين بـ قسيمة شراء بقيمة 400 دينار للرابح الواحد اطارات GOOD YEAR   من المناصير لتجارة الآليات
6 رابحين بـ قسيمة شراء بقيمة 400 دينار للرابح الواحد أجهزة لابتوب  Lenovo من المناصير لتكنولوجيا المعلومات
 
للمشاركة كل ما عليك انك تستخدم بطاقة #أبشر الفعالة عند تعبئة الوقود بمحطات المناصير والمحطات التابعة لها بما لايقل عن 50 دينار بالشهر تشمل جميع انواع الوقود بالمحطات للتأهل ودخول السحب.
بالتوفيق للجميع بالسحب السابع  يوم الاربعاء  بتاريخ 04/10/2023  عن حركات استخدام بطاقة #أبشر  لشهر 9  أيلول الحالي
* الحملة حاصلة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة رقم 360347
*تطبق الشروط والأحكام.
للمزيد من المعلومات عن الحملة يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة التالي:
https://bit.ly/3kJ5GSi
 
لمشاهدة فيديو تسليم الرابحين https://fb.watch/n0ah53K0mF/
 
#المناصير_رواد_الطاقة
#20_عام_من_العطاء

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