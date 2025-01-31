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بالصور - زين تحتفل بالذكرى 63 لميلاد جلالة الملك بمسيرة دراجات ضخمة

زين
شركة زين
الجمعة، 31-01-2025 04:07 م

الوكيل الإخباري-   احتفاءً بالذكرى الثالثة والستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحُسين، نظّمت شركة زين الأردن وبالتعاون مع المعهد المروري الأردني ومجموعات وأُسرة مالكي وسائقي الدراجات النارية في الأردن، مسيرة للدراجات النارية، صباح اليوم الجمعة.

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وجاء تنظيم هذه الفعالية التي دأبت الشركة عليها منذ أعوام بالتعاون مع شركائها، احتفالاً بذكرى ميلاد سيّد البلاد للتعبير عن الفرح بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، وذلك في إطار الاحتفالات التي تعم المملكة بهذه المناسبة، حيث جدّدت شركة زين معاني الفخر والاعتزاز بجلالة الملك محبوب الأردنيين وقدوتهم، وفخر الأمة وسندها في كافة المحافل.


وانطلقت مسيرة الدراجات النارية المُزيّنة بأعلام الأردن الخفّاقة وصور جلالة الملك، لتجوب شوارع العاصمة عمّان، من أمام مبنى شركة زين الرئيسي الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني، حيث عبّر المشاركون في المسيرة عن فرحتهم بهذه المناسبة وعن ولائهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية الرشيدة، فيما تضمّنت الفعالية تجمعاً لمالكي الدراجات النارية أمام مبنى زين قبل انطلاق المسيرة.

 


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