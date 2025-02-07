بالصور - نشامى الهندسة في زين خلال المنخفض القطبي

وكثّفت فرق زين من جولاتها على المحطات في المحافظات التي شهدت تساقطاً وتراكماً للثلوج، وذلك ضمن خطة الطوارئ المعتمدة لفصل الشتاء، والتي تفعّلها الشركة في الظروف الجوية الاستثنائية التي تؤثر على المملكة خلال فصل الشتاء، حيث يتم التحقق من عمل جميع محطات الشركة بكفاءة، والحيلولة دون وقوع أية عوائق قد تؤثر على الخدمة المقدمة للمشتركين وعلى تجربتهم، لا سيما مع الزيادة التي تطرأ على استخدام خدمات الاتصال الخلوي والإنترنت في مثل هذه الظروف.
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