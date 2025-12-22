بترا رايد تعقد لقاءها السنوي لعام 2025 وتستعرض إنجازاتها ورؤيتها المستقبلية

09:08 م

الوكيل الإخباري- عقدت شركة بترا رايد لقاءها السنوي لعام 2025، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والنواب، وممثلي المؤسسات الوطنية والشركاء، إلى جانب إدارة الشركة وموظفيها، في لقاء عكس حجم النمو الذي حققته الشركة والدور المتنامي الذي تلعبه في قطاع النقل الذكي في الأردن.





وشكّل اللقاء منصة لاستعراض مسيرة بترا رايد خلال العام الماضي، وما حققته من إنجازات تشغيلية وتقنية، إلى جانب تسليط الضوء على رؤيتها المستقبلية وخططها التوسعية، ضمن نهج يوازن بين النمو والاستدامة، ويضع الإنسان في صميم التجربة.



وأكدت الإدارة التنفيذية خلال اللقاء أن بترا رايد هي قصة أردنية بامتياز، بُنيت بسواعد شباب أردنيين، واعتمدت منذ انطلاقتها على تطوير وتشغيل منظومة نقل ذكية من داخل الأردن، وبفهم عميق لاحتياجات السوق المحلي، مشددة على أن قوة الشركة تكمن في تكاتف فرقها، وثقة مستخدميها، وشراكاتها الاستراتيجية.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة بترا رايد، الدكتور إياد البستنجي:



"إن لقاء اليوم يعكس المسار الذي تسير عليه بترا رايد، كشركة أردنية تنمو بثبات، وتعتمد على رؤية واضحة واستثمار حقيقي في الإنسان قبل أي شيء آخر. نحن فخورون بما تحقق حتى اليوم، وبالأساس القوي الذي بُنيت عليه الشركة، والذي يمكّنها من مواصلة النمو وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في قطاع النقل الذكي."



وتم عرض مرئي يوثّق بيئة العمل داخل الشركة، ويبرز دور الموظفين والفرق المختلفة في صناعة هذا النجاح، إضافة إلى تكريم عدد من الموظفين المتميزين تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم خلال العام، في إطار ثقافة داخلية تشجّع التميّز والاستمرارية.



كما شهد الحدث تفاعلاً لافتًا بين الحضور، عكس الاهتمام المتزايد بنموذج بترا رايد، ودورها في تقديم حلول نقل مبتكرة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الرقمي.



واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام بترا رايد بمواصلة الاستثمار في الكفاءات المحلية، وتطوير خدماتها، وتعزيز شراكاتها، بما ينسجم مع تطلعات المرحلة المقبلة، ويعكس إيمان الشركة بأن النجاح الحقيقي يُبنى بالتعاون، والرؤية الواضحة، والعمل المشترك.

