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السبت، 28-05-2022 09:06 ص

بحضور الآلاف من المواطنين .. زين تقيم احتفالاً ضخماً وتبهج الأردنيين بالاستقلال

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الوكيل الإخباري - أقامت شركة زين يوم الأربعاء احتفالاً ضخماً في حدائق الملك عبدالله الثاني بالمقابلين، بمناسبة العيد السادس والسبعين لاستقلال المملكة، اشتمل على العديد من الفقرات والاستعراضات المميزة.

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وبدأت فعاليات الحفل الذي حضره آلاف المواطنين والعائلات، بعرض لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، مع مجموعة من المعزوفات الوطنية، لتبدأ بعدها مجموعة من العروض الجوية المميزة التي اشتملت على تحليق إحدى طائرات الملكية الأردنية برفقة طائرتي F16 مقاتلة من سلاح الجو الملكي، تبعتها إحدى طائرات الأردنية للطيران، ليمر بعدها تشكيل من طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة من طراز F16، في مشهد مهيب وسط تفاعل الجماهير.

 

واستمرت فعاليات احتفال زين الذي قدمه الإعلامي محمد الوكيل والإعلامية لورينا قبطي، مع عرض جوي استثنائي لفريق صقور الأردن الملكية، باستخدام أربع طائرات يقودها نخبة من الطيارين الأردنيين، حيث تميز العرض بأداء مزيج من حركات الاستعراض الجوية الدقيقة والمثيرة، ثم بدأ عرض القفز الحر – العمليات الخاصة، حيث أطلّت طائرة (Black Hawk) التابعة لسلاح الجو الملكي – قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، التي قامت بإسناد الوحدة الخاصة 51 وتقفيز المظليين صقور مجموعة العمليات الخاصة الملكية، على ارتفاع 8000 قدم.

 

واختُتمت العروض الجوية مع عرض البروموتر المميز الذي قدّمه نادي الطيران الشراعي الملكي الأردني، لينطلق بعدها العلم الأردني الطائر مزيّناً سماء عمان احتفالاً بهذه المناسبة، فيما قدمت شركة زين مجموعة من الأجهزة الخلوية وغيرها من الجوائز عبر فقرات تفاعلية ومسابقات للحضور.


واشتمل احتفال زين على فقرات فنية لاقت تفاعلاً كبيراً من الجماهير، مع فرقة معان للفلكلور الشعبي، والفنانين حسين السلمان وحمدي المناصير و زين عوض، ليختتم الاحتفال بعرضٍ ضخم للألعاب النارية التي انطلقت لتضيء سماء عمان ابتهاجاً بهذا اليوم البهي من أيام الوطني، لتجدد زين عهدها تجاه الوطن وقيادته والأسرة الأردنية باحتفالها الذي ينتظره الأردنيون كل عام.


يذكر أن شركة زين تحرص منذ 17 عام على الاحتفال بالاستقلال في حفل سنوي ضخم، فيما قدمت الشركة هذا العام رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات لاحتفالات عيد الاستقلال في جميع محافظات المملكة، والتي تقام على مدار 3 أيام ، بالإضافة إلى رعاية زين لاحتفال متحف السيارات الملكي.

 





 




 

 


 

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