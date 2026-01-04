بدجت تفتتح مكتبًا جديدًا داخل فندق سوهو ميدتاون في اللويبدة تعزيزًا لتجربة الزوار ودعمًا لقطاع السياحة والضيافة

وشهد حفل توقيع الاتفاقية بين بدجت وفندق سوهو ميدتاون حضور عدد من المستثمرين في قطاع السياحة والضيافة في الأردن، إلى جانب رجال أعمال وضيوف عرب وأجانب، وذلك ضمن إطار أوسع من الشراكات التي عقدها الفندق في المناسبة نفسها، والتي شملت 20 مكتبًا سياحيًا من الجهات الفاعلة في القطاع. وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم السياحة الداخلية والخارجية في الأردن وتعزيز تكامل الخدمات المقدّمة للزوّار، بما يشمل حلول تأجير السيارات للسياح في عمّان.
وبطابعها الثقافي والحضاري وكونها وجهة يقصدها الزوار من مختلف الدول، تمنح منطقة اللويبدة المكتب الجديد قيمة تشغيلية مباشرة، من خلال تسهيل الوصول إلى خدمات تأجير السيارات في عمّان انطلاقًا من نقطة ضيافية وسياحية مركزية. وينسجم هذا التوسع مع توجه بدجت الاستراتيجي لتقريب خدماتها من عملائها، وتقديم تجربة تأجير سيارات سهلة وآمنة من موقع الإقامة نفسه، بما يعكس قيم الشركة القائمة على التركيز على العميل، والنزاهة، والعمل بروح الفريق، والفخر بالخدمة.
ويأتي افتتاح مكتب اللويبدة ضمن رؤية بدجت لتعزيز حضورها بوصفها إحدى أفضل شركات تأجير السيارات في الأردن، وتوسيع شبكة فروعها لتلبية احتياجات الأفراد والسياح وقطاع الأعمال، حيث أصبح لدى بدجت لتأجير السيارات – الأردن اليوم أربعة مكاتب رئيسية تشمل: المكتب الرئيسي في شارع مكة، ومكتب مطار الملكة علياء الدولي، ومكتب العقبة، إضافة إلى المكتب الجديد في اللويبدة – عمّان، بما يضمن سهولة الوصول إلى خدماتها في أهم المواقع الحيوية والسياحية في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
البوتاس العربية وإدارة الأزمات
-
زين في 2025 خدمات رقمية أكثر تطوراً وتوسيع شبكات الـ 5G والفايبر
-
منصّة زين تختتم 2025 بزخمٍ من الإنجازات والشراكات والبرامج الريادية
-
عرض لفترة محدودة لحجوزات الشركة الأردنية للطيران عبر التطبيق
-
أول مُشغّل اتصالات في المملكة زين الأردن تتوّج مسيرتها الحافلة بـ 8 جوائز إقليمية ودولية في 2025
-
سامسونج توسّع تشكيلة ‘Micro RGB’ الفاخرة لعام 2026 أحجام جديدة وتقنيات متقدمة ترتقي بتجربة المشاهدة المنزلية
-
زين ترعى بطولة الأردن المفتوحة للبادل 2025
-
زين تختتم 2025 بحضور واسع ورعاية أبرز الفعاليات لدعم الاقتصاد وتنشيط السياحة