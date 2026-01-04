الأحد 2026-01-04 11:58 ص

بدجت تفتتح مكتبًا جديدًا داخل فندق سوهو ميدتاون في اللويبدة تعزيزًا لتجربة الزوار ودعمًا لقطاع السياحة والضيافة

الوكيل الإخباري- افتتحت بدجت لتأجير السيارات – الأردن، إحدى شركات مجموعة المركزية وإحدى شركات تأجير السيارات الرائدة في الأردن، مكتبًا جديدًا داخل فندق سوهو ميدتاون في منطقة اللويبدة – عمّان، وذلك ضمن اتفاقية تعاون أُبرمت يوم السبت الموافق 20 كانون الأول 2025. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خدمات تأجير سيارات موثوقة في الأردن تلبي احتياجات ضيوف الفندق وزوّار المنطقة والعملاء، وفق معايير عالية من الخدمة والراحة تسهم في تعزيز تجربة التنقّل والإقامة.

وشهد حفل توقيع الاتفاقية بين بدجت وفندق سوهو ميدتاون حضور عدد من المستثمرين في قطاع السياحة والضيافة في الأردن، إلى جانب رجال أعمال وضيوف عرب وأجانب، وذلك ضمن إطار أوسع من الشراكات التي عقدها الفندق في المناسبة نفسها، والتي شملت 20 مكتبًا سياحيًا من الجهات الفاعلة في القطاع. وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم السياحة الداخلية والخارجية في الأردن وتعزيز تكامل الخدمات المقدّمة للزوّار، بما يشمل حلول تأجير السيارات للسياح في عمّان.

وبطابعها الثقافي والحضاري وكونها وجهة يقصدها الزوار من مختلف الدول، تمنح منطقة اللويبدة المكتب الجديد قيمة تشغيلية مباشرة، من خلال تسهيل الوصول إلى خدمات تأجير السيارات في عمّان انطلاقًا من نقطة ضيافية وسياحية مركزية. وينسجم هذا التوسع مع توجه بدجت الاستراتيجي لتقريب خدماتها من عملائها، وتقديم تجربة تأجير سيارات سهلة وآمنة من موقع الإقامة نفسه، بما يعكس قيم الشركة القائمة على التركيز على العميل، والنزاهة، والعمل بروح الفريق، والفخر بالخدمة.

ويأتي افتتاح مكتب اللويبدة ضمن رؤية بدجت لتعزيز حضورها بوصفها إحدى أفضل شركات تأجير السيارات في الأردن، وتوسيع شبكة فروعها لتلبية احتياجات الأفراد والسياح وقطاع الأعمال، حيث أصبح لدى بدجت لتأجير السيارات – الأردن اليوم أربعة مكاتب رئيسية تشمل: المكتب الرئيسي في شارع مكة، ومكتب مطار الملكة علياء الدولي، ومكتب العقبة، إضافة إلى المكتب الجديد في اللويبدة – عمّان، بما يضمن سهولة الوصول إلى خدماتها في أهم المواقع الحيوية والسياحية في المملكة.

Image1_12026411246770098817.jpg

 
 


