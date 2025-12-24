الأربعاء 2025-12-24 05:41 م

بدجت لتأجير السيارات تُحقق إنجازًا نوعيًا وتُصبح الأولى في قطاع تأجير السيارات بالحصول على شهادة Great Place to Work® في الأردن

الوكيل الإخباري-    أعلنت بدجت لتأجير السيارات – الأردن، إحدى شركات مجموعة المركزية وإحدى شركات تأجير السيارات الرائدة في الأردن، عن إنجاز نوعي وجديد في مسيرتها المؤسسية بحصولها رسميًا على شهادة ®Great Place to Work لعاميْ 2025–2026، لتصبح بذلك أول شركة في قطاع تأجير السيارات في الأردن تنال هذا التكريم؛ تقديرًا لالتزامها ببناء بيئة عمل قائمة على الثقة والاحترام وتمكين الموظفين، بما ينعكس على جودة خدماتها بوصفها شركة تأجير سيارات موثوقة في الأردن.اضافة اعلان


تُعد ®Great Place to Work مرجعًا عالميًا معتمدًا في قياس ثقافة بيئة العمل وتجربة الموظف ضمن مختلف القطاعات، بما فيها قطاع تأجير السيارات في الأردن؛ إذ تُمنَح شهادة ®Great Place to Work العالمية بالاستناد بشكل كامل إلى آراء الموظفين ومستوى ثقتهم بالمؤسسة وتفاعلهم معها. ومن جهة أخرى، تمثل الشهادة مدخلًا رئيسيًا يتيح للشركات التأهل للنظر في إدراجها ضمن قوائم “أفضل أماكن العمل” التي تصدرها Great Place to Work سنويًا بالتعاون مع Fortune في الولايات المتحدة وعلى المستوى العالمي.

وحول ذلك، علّقت سارة لويس كولين، نائبة الرئيس لشؤون الاعتراف العالمي في شركة Great Place to Work®، قائلةً:
“تُعد شهادة Great Place To Work® إنجازًا مرموقًا يتطلب التزامًا مستمرًا وعازمًا على تعزيز تجربة الموظف بمختلف جوانبها، وهو ما يعكس تميّز بدجت بوصفها إحدى أبرز الجهات التي توفر بيئة عمل عالية الجودة لموظفاتها وموظفيها، وتُعد من أفضل شركات تأجير السيارات في الأردن.”

وبدورها، قالت دينا حداد، المدير العام لـ بدجت لتأجير السيارات – الأردن ونائب الرئيس التنفيذي في مجموعة المركزية:
“في بدجت، لا ننظر إلى بيئة العمل على أنّها مكوّنًا داخليًا لشركتنا فقط، بل نعدّها عنصرًا أساسيًا في جودة ما نقدّمه لعملائنا واستدامة أعمالنا، وبما يعزز مكانتنا كشركة تأجير سيارات معتمدة في الأردن. ويعكس حصولنا على شهادة ®Great Place to Work التزامنا ببناء ثقافة تقوم على التقدير، وقيمنا التي تشجع العمل بروح الفريق، وتمنح موظفاتنا وموظفينا مساحة حقيقية للمبادرة والتطور، مع التركيز على العميل بوصفه أولوية، واعتماد نهج يقوم على النزاهة والاعتزاز بالخدمة التي نقدمها في سوق تأجير السيارات الأردني.”

وأضافت:
“يضع هذا الإنجاز أمامنا مسؤولية الاستمرار في الاستثمار في فرقنا وتمكينهم، لا سيما أنّ روحها الإيجابية وتماسكها يعني قدرة أكبر على تقديم خدمات تأجير سيارات بجودة عالية في الأردن وتجربة متسقة ومستدامة للعملاء.”
 
 


