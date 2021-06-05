السبت 05-06-2021
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السبت، 05-06-2021 01:39 م

بدعم حصري من البنك العربي، مركز هيا الثقافي يطلق برنامج مشروعي الأول

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الوكيل الاخباري - أطلق مركز هيا الثقافي مؤخراً مشروعاً جديداً بعنوان "مشروعي الأول"؛ والذي سيعمل على تدريب 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و14 سنة من الأطفال المسجلين لدى جمعيات خدمة المجتمع المحلي، على مهارات إدارة المشاريع وتحضير الموازنة وتقسيمها وفق متطلبات المشروع، وصولاً إلى تنفيذ المشروع بكافة مراحله وتسويقه.

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ويأتي هذا المشروع بدعم حصري من البنك العربي وذلك في إطار التعاون المتواصل بين البنك والمركز.  


وسيعمل الأطفال المنتفعون من هذا البرنامج على اختيار فكرة مشروعهم الخاص بعد إجراء دراسة على مجتمعات الأطفال وتحديد أبرز احتياجاتهم. يلي ذلك، تقديم سلسلة من ورشات العمل والتدريبات المتخصصة لهم، والتي ستتراوح بين إدارة الوقت، تحديد التحديّات وآلية التغلّب عليها، وضع خطة عمل، تحديد أهداف المشروع والنتائج المرجوّة منه، وضع الميزانية، وآلية تنفيذ المشاريع الصغيرة وإدارتها، وغيرها. وبعد الانتهاء من كافة التدريبات ووضع خطة تفصيلية لكل مشروع، سيبدأ الأطفال المنتفعون بتنفيذ مشاريعهم الصغيرة خطوة بخطوة بتوجيه ومتابعة من قبل فريق مركز هيا الثقافي.  


ويهدف برنامج "مشروعي الأول" إلى منح الأطفال فرصة المشاركة في تجربة استثنائية واكتساب العديد من المهارات الحياتية وصولاً إلى بناء القدرة على تنفيذ مشروع صغير.

 

كما سيعمل على تحسين فرصهم المهنية المستقبلية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وصقل مواهبهم وإبداعاتهم بطرق ممنهجة ومدروسة، إلى جانب تزويدهم بالمهارات اللازمة لإدارة النقود والمصروفات. 


ومن الجدير بالذكر، أن برنامج "مشروعي الأول" هو جزء من مشروع إبداعي مبتكر، يهدف إلى نشر التوعية والتثقيف المالي بين الأطفال بطرق فنية شيقة ومختلفة، ويعمل مركز هيا الثقافي على تنفيذه بدعم حصري من البنك العربي.

 

ويشمل المشروع أيضاً على برنامجين آخرين؛ برنامج "فنون الابتكار" الذي حقق نجاحاً مميزاً في العام 2019، وسيواصل المركز تقديمه في العام الحالي 2021. أما البرنامج الآخر، والذي سيتم تنفيذه في وقت لاحق من هذا العام "بنكي المتنقّل"، فهو الأول من نوعه في الأردن، وهو نموذج مصغر لفرع بنكي مستوحى من فروع البنك العربي ومزود بالأجهزة البنكيّة الرئيسية، والذي سيشكل الخطوة الأولى للأطفال للتعرّف على عمليّات البنك وأجهزته، بالإضافة إلى نشر التوعية بينهم حول أهميّة الادخار والتوفير. 


 




 

 


 

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