بدعم من البنك العربي إنديفر الأردن تطلق برنامجتمكين الرياديين the leap!

الوكيل الاخباري - أعلنت إنديفر الأردن مؤخراً إطلاق برنامج الزمالة "القفزة the leap!" بدعم من البنك العربي والذي يهدف إلى تمكين الموظفين التنفيذيين الرياديين ممن لديهم خبرة تزيد عن 10 سنوات في سوق العمل ومساعدتهم على الانتقال من مرحلة الموظف إلى مرحلة رواد الأعمال أو أصحاب الأعمال.

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حيث يشجع البرنامج الأفراد الذين لديهم معرفة وتخصص في قطاع معين، وأولئك الذين حددوا نموذجاً لمنتج أو خدمةقابلة للتطبيق، للتقدموالانضمام لبرنامج الزمالة "the leap!" من خلال الموقع الإلكتروني لإنديفر الأردن https://www.endeavorjordan.org/the-leap، حيث سيكون آخر موعد لاستقبال الطلبات هو ١٥ أيلول.



ويتضمّن برنامج الزمالة "the leap!" تدريب مجموعة من الموظفين الرياديينعلى أساسيات ومهارات تأسيس شركات جديدة وذلك من خلال ثمان حصص تدريبية سيتم تقديمها من قبل خبراء ومؤثرين في بيئة ريادة الأعمال، إضافة إلى عرض نماذج مميزة لرياديين ومؤسسي شركات ناجحين.

وستُعقد الحصص أيام السبت حتى لا تتعارض مع أوقات الدوام الاعتيادية للموظفين، كما سيتم مشاركة المنهج مسبقاً معهم لتحفيز وإثراء فقرة المناقشة، بينما سيتم توزيع المواد التدريسية الإضافية بعد كل حصة لتعزيز معلومات المشاركينحول المادة التي درسوها مع إمكانية مراجعتها لاحقاً. هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصةللرياديين للاستفادة من عدد من الجلسات الفردية المكثفةمع المدربين المختصين.



وتُغطي الحصص العملية والعلمية ضمن برنامج الزمالة: التفكير التصميمي، ونموذج العمل وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، ومفهوم الفريق وثقافة الشركة، والتسويق والهوية المؤسسية، والمحاسبة، وفهم المستثمرين وجمع الأموال، والجوانب القانونية لتأسيس الشركات.

هذا وسيتم اختتام البرنامج بجلسة عرض الأفكارالريادية والشركات الناشئة على مستثمرين مرتقبين.



وتعليقاً على انطلاق برنامج"the leap!"قالت ريم قسوس، المدير التنفيذي لإنديفر الأردن، "يتماشى برنامج الزمالة هذا مع رسالة إنديفر التي تضع رواد الأعمال في صدارة أعمالها، وتطمح لأن تكون المكان الآمن والموثوق الذي يتيح المجال لمؤسسي الشركات لتحقيق أحلام كبيرة، وتوسيع نطاق أعمالهم."

وأضافت قسوس:"سيستقطب برنامج"the leap!" مجموعة من أصحاب الخبرة، من كلا الجنسين، الساعين إلى بدء شركاتهم الخاصة معاً تحت سقف واحد من خلال تطوير خارطة طريق واضحة لتحقيق النقلة من موظف إلى ريادي".



وفي تعليقها على هذا البرنامج قالت الآنسة رندة الصادق، نائب المدير العام التنفيذي في البنك العربي: "يولي البنك العربي اهتماماً كبيراً بدعم بيئة ريادة الأعمال بما فيها روادورائدات الأعمال والفكر الإبداعي والشركات الناشئة من خلال تعزيز القدرات الريادية وتحفيز روح المبادرة والابتكار.

ويتجسد ذلك من خلال دعم البنك للعديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الرياديين من أصحاب الأعمال والمشاريع الناشئة لا سيما وأن قطاع ريادة الأعمال يشكل أحد المحركات الرئيسة لإحداث تأثيراقتصادي واجتماعي إيجابي مستدام في ظل تنامي ثورة الاتصالات والعصر الرقمي."



والجدير بالذكر أن برنامج "the leap!" يستقبل الموظفين المؤهلين للانضمام من كل القطاعات، مع إتاحة فرصة الانضمام كذلك للمشاركات الإناث واللاتي يشكلن دعامة رئيسية من دعامات البيئة الريادية في المملكة.

وتشمل متطلبات الانضمام أن يكون لدى المتقدمين أكثر من 10 سنوات من الخبرة في قطاع معين مع خبرة في الأدوار والمهام القيادية.

كذلك يجب أن يمتلك مقدمو الطلبات منتجاً أو خدمة أو نموذجاً تجارياً ذو إمكانات تجارية قائمة بذاتها، إضافةً إلى الالتزام بحضور 90٪ على الأقل من حصص الزمالة والقيام بالمهام المطلوبة لكل منها.