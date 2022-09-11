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الأحد، 11-09-2022 01:26 م

بدعم من البنك العربي، اختتام فعاليات "مبادرة سنبلة"

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الوكيل الإخباري - اختتمت مؤسسة الجود للرعاية العلمية مؤخراً تنفيذ "مبادرة سنبلة" من خلال حفل تكريم المدارس الفائزة في المبادرة لعام 2021-2022 وذلك برعاية سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع، وبدعم من البنك العربي.اضافة اعلان


وأقيم حفل التكريم على مسرح مدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات، بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والتعليمية الدكتور نواف العجارمة.

وتأتي رعاية البنك العربي لهذه المبادرة انطلاقاً من حرص البنك على دعم الجهود والمبادرات الرامية إلى تطوير البيئة التعليمية وتعزيز قدرات المعلمات والمعلمين وإطلاق طاقاتهم الفكرية الكامنة ونشر ثقافة الريادة الاجتماعية لديهم بالتعاون مع المجتمع المحلي.

وشارك في المبادرة هذا العام أكثر من 300 معلماً ومعلمة من 68 مدرسة حكومية ممثلين جميع المراحل التعليمية.

وتعليقاً على أهمية المبادرات المجتمعية في المدارس الحكومية، قال مدير مؤسسة الجود، ماهر قدورة إن "مبادرة سنبلة" تسعى إلى تحفيز الكادر التعليمي على تجاوز التحديات بالعمل والجهد التشاركي وعكس تميزهم على بيئتهم المدرسية من خلال التعلم التبادلي بين المعلمين والطلبة.

وعبر عن اعتزازه بالتعاون مع البنك العربي كداعم رئيسي للمبادرة، مثمنا دوره الفاعل في المساهمة بتحقيق أهداف المؤسسة.

ويأتي دعم البنك العربي لهذه المبادرة ضمن برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "معاً" وهو برنامج متعدّد الأوجُه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادراتٍ ونشاطاتٍ متنوعةٍ تُسهم في خدمة عدّة قطاعات وهي الصحّة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، والتعليم، ودعم الأيتام.

 




 

 


 

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