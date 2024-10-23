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بدعم من البنك العربي اختتام فعاليات مبادرة " سنبلة"

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البنك العربي
الأربعاء، 23-10-2024 11:21 ص

الوكيل الإخباري-   بدعم من البنك العربي، اختتمت مؤسسة "الجود للرعاية العلمية" مؤخراً فعاليات مبادرة " سنبلة" في المدارس الحكومية وذلك خلال حفل تكريم للمدارس الفائزة في المبادرة للعام 2023/2024. وهدفت المبادرة التي تقدمها المؤسسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الى تطوير البيئة التعليمية وتعزيز قدرات المعلمات والمعلمين وإطلاق طاقاتهم الفكرية الكامنة ونشر ثقافة الريادة الاجتماعية لديهم بالتعاون مع المجتمع المحلي.

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وشارك في المبادرة هذا العام ما يقارب ال 12,000 معلم ومعلمة من 1500 مدرسة حكومية، يمثلون جميع المراحل التعليمية، حيث تلقوا تدريبات "سنبلة" من المنهجية والمهارات الحياتية. وبلغ عدد الطلاب المستفيدين 350,000 طالب وطالبة. وقد قامت لجنة مختصة بتقييم المشاريع، وتم اختيار 105 مشروعًا فائزًا من مختلف مديريات المملكة.


وتعليقاً على أهمية المبادرات المجتمعية في المدارس الحكومية، قال ماهر قدورة مدير مؤسسة الجود، أن مبادرة " سنبلة" تسعى إلى تحفيز الكادر التعليمي على تجاوز التحديات بالعمل والجهد التشاركي وعكس تميزهم على بيئتهم المدرسية من خلال التعلم التبادلي ما بين المعلمين والطلبة. وعبّر قدورة عن اعتزازه بالتعاون مع البنك العربي كداعم رئيسي للمبادرة مثمناً دوره الفاعل في المساهمة بتحقيق أهداف المؤسسة”.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية المجتمعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.

 
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