بدعم من منصّة زين للإبداع شركة "Avancer ai" توسّع نطاق خدماتها وتتيح منصتها للتحقق من المحتوى الرقمي المزيّف للأفراد

الوكيل الإخباري- عمّان، 9 حزيران 2026: في خطوة تعكس قدرة الشركات الناشئة الأردنية على التطوّر والاستجابة للمتغيّرات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا، أعلنت شركة "Avancer ai" -المحتضنة من قِبل منصّة زين للإبداع (ZINC)والتي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي لكشف المحتوى المزيّف عبر الإنترنت-، عن توسيع نطاق خدماتها وإتاحة منصتها للتحقق من المحتوى الرقمي للأفراد، بعد أن كانت تركز بشكل رئيسي على خدمة المؤسسات والجهات المختلفة.

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وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتزايد الكبير في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وانتشار المحتوى المُنشأ رقمياً، وما يرافقه من تحديات تتعلق بالتحقق من صحة المعلومات والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والمستندات، الأمر الذي يجعل من أدوات التحقق الرقمي ضرورة متزايدة للأفراد والمؤسسات على حد سواء.



وتوفر منصة "Avancer ai" مجموعة متكاملة من الأدوات الذكية التي تُمكّن المستخدمين من التحقق من صحة الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية والمستندات خلال ثوانٍ، من خلال كشف الصور المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، ومقاطع الفيديو المُزيّفة، وعمليات تبديل الوجوه، والأصوات المستنسخة، بالإضافة إلى تدقيق المستندات من خلال قياس نسبة النصوص المكتوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحقق من الادعاءات الواردة فيها بالاستناد إلى مصادر حيّة من الإنترنت، مع تقديم نتائج واضحة ومفسّرة عبر واجهة استخدام متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.



وكانت شركة "Avancer AI" قد انضمت إلى برنامج "زين المبادرة" الذي تطلقه منصة زين للإبداع (ZINC) سنوياً، ضمن مسار الشركات الناشئة، حيث حصلت على دعم نقدي بقيمة 10,000 دينار أردني، إلى جانب دعم لوجستي متكامل شمل الخدمات المحاسبية والقانونية، والاستشارات المتخصصة، والدعم الإعلامي والتسويقي، ما ساهم في دعم خطط الشركة التوسعية وتطوير خدماتها والوصول إلى شرائح جديدة من المستخدمين. كما أتاحت لها منصة زين للإبداع (ZINC) فرص المشاركة في عدد من المؤتمرات والفعاليات المتخصصة على مستوى الأردن والمنطقة، بهدف توسيع شبكة علاقاتها المهنية، وتعزيز فرص التشبيك مع الخبراء والمختصين في القطاع، إلى جانب المستثمرين والشركاء المحتملين.