بدعم من Globitel نجحت شركة Earthlink في إطلاق مجموعة حلول Speechlog بهدف تعزيز عملياتها المتعلقة بخدمة الزبائن

الوكيل الإخباري - شركة Earthlink، أكبر مزود لخدمات الإنترنت في العراق، لا تزال مستمرة في رفع وتعزيز مستوى عملياتها المتعلقة بخدمة الزبائن، وذلك بعد نجاحها في إطلاق العديد من حلول خدمة الزبائن SpeechLog التابعة لشركة Globitel.

لغاية هذه اللحظة، اعتمدت Earthlink ثلاثة من حلول Globitel المتميزة والمتخصصة بخدمة الزبائن، ألا وهي: تسجيل المكالمات SpeechLog وإدارة الجودة SpeechLog وتحليل المكالمات SpeechLog، وكلها تمكّن مزود خدمة الإنترنت من تحسين جودة وفعالية عملياته المتخصصة بخدمة الزبائن.



نقدم خدماتنا لـ400 موظف مع Speechlog

في البداية، قامت شركة Earthlink بالتواصل مع شركة Globitel من أجل المساعدة في البحث عن حل فعّال وقابل للتخصيص بدرجة عالية لإدارة مركز خدمة الاتصال الخاص بها، والذي يعمل لديه ما يقارب الـ400 موظف، لذا قامت Globitel وفي المرحلة الأولى من الشراكة، بدعم Earthlink في إطلاق حلول تتعلق بتسجيل المكالمات SpeechLog وإدارة الجودة SpeechLog وتحليل المكالماتSpeechLog ، إضافة إلى ذلك، فإن هذه الأدوات قابلة للتخصيص بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات محددة لشركة Earthlink.



يمكن للشركات الرائدة مثل Earthlink استخدام ميزة تسجيل المكالمات SpeechLog، لمراقبة تفاعلات العملاء بسهولة وكفاءة استثنائية، وذلك من خلال توظيف أدوات تكنولوجية متقدمة، تشمل برنامجSpeechLog لتسجيل المكالمات ومراقبتها وتمييزها تلقائيًا، بالإضافة إلى قدرة هذه الأدوات على تلقي لغات متعددة والاستجابة لأية لهجة، كما أنها تسهّل عملية البحث في تفاعلات العملاء بناءً على مجموعة لا حصر لها من المعايير وعوامل التصفية، وفي الوقت نفسه، تسمح جودة SpeechLog للشركات بإدارة تجربة خدمة الزبائن بشكل لم يسبق له مثيل وعلى جميع المستويات، حيث تقوم بعمليات التدريب الآلي للموظفين والمراقبة والتقييم وأمور أخرى عديدة.



وفي هذا الخصوص، تحدث مدير الدعم التقني لشركة Earthlink العراق، حسام محمد، عن التطبيق الناجح لهذه الحلول قائلاً: "نحن في Earthlink ممتنون للغاية لوجود شريك مثل Globitel، وباعتبارنا أكبر مزود لخدمات الإنترنت في العراق، وندير أكبر فريق دعم فني في البلاد، فإن إنجاز الكم الهائل من العمليات المتعلقة بخدمة الزبائن لدينا يحتاج إلى قوى عاملة كبيرة - مما يتطلب قدرًا كبيرًا من الإشراف والحرص على ضمان الجودة، لذا تمكنت Globitel من تزويدنا بسلسلة من الحلول التي تم تصميمها بشكل مثالي لتتناسب مع احتياجاتنا الاستثنائية، وقد لعبت هذه الحلول دورًا ملحوظًا وقابلًا للقياس في رفع جودة عمليات خدمة الزبائن لدينا".



التحديث إلى وحدة تحليل المكالمات SpeechLog

وبعد نجاح Earthlink في إطلاق هذين الحلين التكميليين، خطت الشركة خطوة أخرى إلى الأمام، باعتمادها نظام تحليل المكالماتSpeechLog من Globitel، والتي تمكّن الشركات من إجراء تحليل للتفاعل مع الزبائن في الوقت الفعلي، باستخدام مجموعة متقدمة للغاية من الأدوات والتقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

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تم تصميم نظام تحليل المكالمات SpeechLog إلى جانب تسجيل المكالمات SpeechLog وإدارة الجودة SpeechLog لتعمل كوحدة قابلة للتخصيص، مما يسمح لمراكز خدمة الاتصال بتحويل المحادثات الصوتية إلى نص مكتوب وتحويل تفاعلات خدمة الزبائن إلى محتوى قابل للتحليل بدرجة عالية من الدقة والتعقيد لم يسبق لها مثيل.



وبهذه المناسبة، عبّر الشريك الإداري لشركة Globitel، فادي قطيشات، عن رأيه قائلاً: "إنه لشرف عظيم أن يتم اختيارنا لتقديم حلول تتعلق بخدمة الزبائن لشريك معتبر مثل Earthlink العراق، وكما هو الحال مع جميع شركائنا، عملنا جنبًا إلى جنب مع شركة Earthlink لضمان تقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات عملياتهم بالكامل، ويسعدنا أنهم اختاروا توسيع نطاق رخصتهم، وذلك بناءً على النجاح الذي أدى إليه تطبيق هذه الحلول، وأخيرًا نتطلع إلى الاستمرار في تلبية احتياجاتهم بما يفوق التوقعات خلال السنوات القادمة.