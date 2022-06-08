برعاية البنك العربي .. تخريج طلبة برنامج العودة إلى المدرسة لمؤسسة الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري - قامت سمو الأميرة غيداء طلال ،رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان،بتخريج100 طالب وطالبة من برنامج العودة إلى المدرسة وذلك بدعم من البنك العربي،الراعي الرسمي للبرنامج.حيث أقيم الحفل في مجمع الملك الحسين للأعمال بحضور المدير العام التنفيذي للبنك العربي،الآنسة رندة الصادق، ومدير عام مركز الحسين للسرطان، الدكتور عاصم منصور، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش.



وتمكن طلبة البرنامج ممن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان من إكمال السنة الدراسية دون انقطاع للعام الدراسي 2021-2022، بالرغم من تحديات المرض وأعراض العلاج. ويأتي دعم البنك العربي المستمر لبرنامج "العودة إلى المدرسة" في إطار مسؤوليته المجتمعية وحرصه على المساهمة في المبادرات والجهود الوطنية التي تعنى بقطاعي الصحة والتعليم.



كما حقق برنامج العودة إلى المدرسةخلال العام إنجازات عديدة، حيث تطوع 13 موظفا من البنك العربي من خلال تقديم حصص تعليمية للمرضى، كما تم توفير فرصة التعليم لـ 424 طالبا، وتحويل 17 طالبا لمراكز متخصصة بصعوبات التعلّم والاحتياجات الخاصة، كما حصل 69 مريضا على جهازلابتوب، وحصل 119 مريضا على جهاز تابلتلمتابعة الدراسة عن بعد.



و يتم تنفيذ برنامج العودة إلى المدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وله دور مهم في دعم الطلبة من مرضى مركز الحسين للسرطان، حيث يمكّنهم من مواصلة دراستهم أثناء تلقي العلاج، ويحقق البرنامج في كل عام العديد من الإنجازات من خلال عدد الطلبة االمستفيدين من البرنامج وارتفاع نسب نجاحهم عبر السنوات..

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وتجدر الإشارة هنا إلى أن دعم البنك العربي لهذا البرنامج هو جزء من استراتيجيته الشاملة والمتكاملة على صعيد الاستدامة، والتي تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وصولاً لتحقيق التنمية المُستدامة. ويُمثّل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" إحدى ثمار هذا التوجّه، وهو برنامج متعدّد الأوجُه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادراتٍ ونشاطاتٍ متنوعةٍ تُسهم في خدمة عدّة قطاعات وهي الصحّة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، والتعليم، ودعم الأيتام.

