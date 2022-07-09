برعاية العز للدواجن تكيّة أم علي تقيم احتفال العيد لأطفال الأسر المستفيدة من برامجها

الوكيل الإخباري - بهدف إضفاء بهجة العيد وإدخالها إلى نفوس الأسر المحتاجة والمعتمدة لدى تكية أم علي ، وبرعاية شركة العز للدواجن وبمشاركة عدد من موظفيها، أقامت تكية أم علي اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة، احتفالاً لأطفال أسر مستفيدة من برامجها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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واستقبلت تكية أم علي في مقرها في أول أيام عيد الأضحى 100 طفل من الأسر المستفيدة من تكية أم علي مع أفراد أسرهم، حيث تراوحت أعمار الأطفال بين 5 سنوات و12 سنة، فيما تضمنت هذه الفعالية فقرات ترفيهية وفنيّة متنوعة للأطفال، حيث شمل الحفل على مشاركة العديد من الشخصيات الكرتونية المفضلّة للأطفال، وألعاب ومسابقات مختلفة، بالإضافة إلى عرض الساحر، وتم توزيع الهدايا على الأطفال في نهاية الحفل.



ومن ناحيتة قال مدير عام تكية أم علي:"اعتدنا في تكية أم علي على إقامة فعالية العيد بهدف مشاركة أطفال الأسر المحتاجة بهجة العيد وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، ونحن سعيدون اليوم بفرحة الأطفال وعودة احتفال عيد الأضحى المبارك، خاصةً بعد انقطاع دام لمدة عامين في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا". وأضاف:"نشكر شركة العز للدواجن على رعايتهم احتفال العيد أول أيام عيد الأضحى المبارك ومساهمتهم برسم الابتسامة على وجوه أطفال الأسر المستفيدة من تكية أم علي"،

قال مدير شركة دواجن العز خالد الحسيني: "العمل التطوعي والسعادة وجهان لعمله واحدة وبروح الإيمان والانتماء نفتخر بالعمل مع تكية أم علي من أجل التطوع في خدمة الوطن فالعمل التطوعي هو تجديد للروح و أن استطعت أن ترسم ابتسامة لا تقصر".



تقوم تكية أم علي حالياً على توفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.







































