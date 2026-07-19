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خطوة جديدة تعكس رؤية تعليمية طموحة

برعاية وزير التربية.. "ميار الدولية" تفتتح فرعها الثاني في خلدا وتوسّع حضورها في المشهد التعليمي الأردني

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جانب من الافتتاح
الأحد، 19-07-2026 04:11 م

الوكيل الإخباري- برعاية معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتحت مدارس ميار الدولية فرعها الثاني في منطقة خلدا، في خطوة جديدة تعكس مسيرة المدرسة المتنامية ورؤيتها الهادفة إلى تقديم تعليم نوعي يواكب أحدث المعايير الأكاديمية.

ولا يمثل افتتاح الفرع الجديد مجرد توسع جغرافي لمدارس ميار الدولية، بل يجسد انتقالًا جديدًا في مسيرتها التعليمية، ورسالة واضحة بأن التميز لا يُقاس بعدد الفروع، وإنما بما تقدمه المؤسسة من بيئة قادرة على تنمية قدرات الطلبة، وتحفيزهم على التفكير والإبداع، وإعدادهم لمتطلبات المستقبل.

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وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الرسمية والتربوية والأكاديمية، إلى جانب نخبة من المدعوين والمهتمين بالشأن التعليمي، في مشهد عكس أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية والخبرات الوطنية في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز دوره في بناء الأجيال.

ويأتي فرع خلدا امتدادًا لرؤية مدارس ميار الدولية في توفير بيئة تعليمية حديثة، تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتمنحه المساحة اللازمة لاكتساب المعرفة وبناء الشخصية وتنمية مهارات الإبداع والتميز، بما ينسجم مع تطلعات قطاع التعليم في المملكة نحو إعداد جيل يمتلك الثقة والكفاءة والقدرة على المنافسة.

وفي وقت أصبحت فيه جودة التعليم معيارًا أساسيًا لنهضة المجتمعات وتقدمها، تؤكد هذه الخطوة أن المؤسسات التعليمية الطموحة لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تسهم في صناعته من خلال الاستثمار في الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية والأساس الأكثر رسوخًا لأي مشروع وطني ناجح.

وبافتتاح فرعها الثاني، تواصل مدارس ميار الدولية ترسيخ حضورها في المشهد التعليمي الأردني، مستندة إلى رؤية تؤمن بأن المدرسة ليست مكانًا لتلقي المعرفة فحسب، بل فضاء لبناء الإنسان وصناعة الطموح وتخريج أجيال قادرة على الإبداع والإنجاز وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا للأردن.

 

 
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