 
الأحد 2024-12-01 02:34 م
 

برنامج Jordan Source يتعاون مع المجلس الأطلسي والسفارة الأمريكية لإطلاق برنامج زمالة النساء المبتكرات (WIn) في المملكة

ىتم
Jordan Source
الأحد، 01-12-2024 01:30 م

الوكيل الإخباري-   استضاف برنامج Jordan Source الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في 18 تشرين الثاني الجاري، حفل إطلاق برنامج زمالة النساء المبتكرات (WIn) في المملكة.

اضافة اعلان


وقد أقيم حفل إطلاق البرنامج التعاوني التابع للسفارة الأمريكية في الأردن، والذي يتم تنفيذه من قبل مركز رفيق الحريري لدراسات الشرق الأوسط والتابع للمجلس الأطلسي، في مركز الرياضات والألعاب الإلكترونية التابع للوزارة ARC، والكائن في مجمع الملك حسين للأعمال، وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، يائل لمبرت، فضلاً عن المرشحات اللواتي تم اختيارهن للانضمام إلى برنامج الزمالة.


ويعتبر برنامج زمالة (WIn) برنامجاً إرشادياً تمكينياً يستمر لمدة عام كامل، ويُعنى برعاية النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال دعم رائدات الأعمال منهن ومساعدتهن في توسيع نطاق أعمالهن وتعزيز آفاقهن المهنية، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهن التنفيذية والقيادية.


انطلق البرنامج في المملكة بالشراكة مع السفارة الأمريكية في الأردن، وقد اختيرت 20 مرشحة لإلحاقهن في فعالياته لهذا العام. وفي إطار فعاليات البرنامج، ستتاح الفرصة للفائزات للمشاركة في رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل الالتقاء بمجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين ضمن القطاع الخاص والتعلم من الخبراء الدوليين، فضلاً عن التواصل مع عدد من قادة الأعمال المؤثرين والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين، بهدف إكسابهن رؤى قيمة وتمكينهن من الاستفادة من فرص التشبيك وبناء العلاقات التي تدعم نموهن المهني.


وشهد حفل إطلاق البرنامج الذي أقيم تحت عنوان: "دور الشركات الناشئة التي تقودها النساء في تنشيط الاقتصاد الأردني: التحديات والفرص"، حلقات نقاشية شارك فيها مجموعة من رائدات ورواد الأعمال الناجحين، وغطت العديد من المواضيع بما في ذلك ريادة الأعمال النسائية وتأثيرها على الاقتصاد.


وقد شاركت مديرة برنامج Jordan Source، دانا درويش، في إحدى الحلقات النقاشية التي حملت عنوان: "حالة النظام البيئي لريادة الأعمال في الأردن"، حيث سلطت الضوء على التحديات والفرص الرئيسية لهذا القطاع.


وإذ يلعب برنامج Jordan Source دوراً محورياً لتحويل المملكة لمركز للريادة ولوجهة زاخرة بالمواهب في هذا المجال، فإنه يلتزم بتكريس جهوده كقوة دافعة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال الأردنية محلياً ودولياً مع التركيز على تمكين المرأة الريادية وربطها بالفرص الواعدة من موارد وشراكات ومنصات عالمية بما يفتح لها الآفاق لتنمية عملها، والتي يعد من آخرها استضافة حفل إطلاق برنامج زمالة النساء المبتكرات (Win) والمشاركة في فعالياته.   

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

ا

عربي ودولي البرلمان العربي يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها

الجامعة الأردنية

أخبار محلية رئيس الجامعة الاردنية : عقوبات صارمة لهؤلاء

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على ارتفاع

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

أخبار محلية الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية "أكيد": 106 إشاعات الشهر الماضي

في دائرة المكتبة الوطنية بعمان

أخبار محلية انطلاق الدورة 18من برنامج القراءة للجميع "مكتبة الأسرة الأردنية"

ىتم

أخبار الشركات برنامج Jordan Source يتعاون مع المجلس الأطلسي والسفارة الأمريكية لإطلاق برنامج زمالة النساء المبتكرات (WIn) في المملكة



 




الأكثر مشاهدة