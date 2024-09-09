برنامج "Jordan Source" يحتفي بدور الأردن الرائد في المشهد التكنولوجي في العدد الثاني من مجلة JoSourceITالإلكترونية

12:07 م

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الوكيل الإخباري- أصدر برنامج "Jordan Source"، المنفذ من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، العدد الثاني من مجلة JoSourceIT الإلكترونية، والتي تعد مصدراً معتمداً وثرياً للمعلومات والرؤى الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويفرد هذا العدد المساحة لتسليط الضوء على الدور الريادي للمملكة في المشهد التكنولوجي والابتكاري خصوصاً في صناعات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITO)، وخدمات الإسناد والتعهيد الخارجي (BPO)، والألعاب الإلكترونية. اضافة اعلان





وتطرق العدد الثاني من المجلة، التي ظهرت إلى النور العام الماضي لتقدم محتوى تكنولوجي شامل وثري، إلى تاريخ صناعة التكنولوجيا في الأردن فضلاً عن الاحتفاء بقائمة الأوائل الذين أخذوا المشهد التكنولوجي الوطني إلى مستويات غير مسبوقة بالإضافة إلى المحطات والنجاحات التي حققها الشركاء.



وتناول العدد الصادر تحت عنوان "أردن الأوائل" كذلك الدور الرائد للمملكة في مجال الابتكارات التكنولوجية، المصحوبة بالمحطات الثقافية والتطورات المجتمعية المتحققة في الأردن وحول العالم.



وتشكل هذه المطبوعة الإلكترونية مصدراً لأبرز الأحداث والفعاليات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محلياً وعالمياً حيث تبقي جمهورها المستهدف من المواهب التكنولوجية والمستثمرين وأصحاب الشركات والخبراء والقراء على اطلاع. في هذا السياق، تطرق هذا العدد إلى الزيارة إلى سنغافورة برفقة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين، ولي العهد، وتنظيم منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن.



وتعد مجلة JoSourceIT مساحة للتعريف بالمواهب التكنولوجية الأردنية المتميزة في الأردن والعالم بالإضافة إلى الشركات والرياديين الذين حققوا نجاحات في عدد من المجالات، كما تتيح الفرصة لأصحاب الشركات والمستثمرين لمشاركة تحديثاتهم فضلاً عن تقديم رؤى حول قطاعات التكنولوجيا والألعاب. وشهد هذا العدد تعاوناً مع موقع تك عربي الرائد في مجال تقديم الأخبار والتحديثات التكنولوجية لتمكين القراء من التعرف بصورة مستمرة على أحدث الاتجاهات في المشهد التكنولوجيي المتغير بوتيرة متسارعة.



وأعرب معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن سعادته بإصدار العدد الثاني من مجلة JoSourceIT قائلاً: "يتطلب تعزيز مكانة المملكة كي تكون ملتقى تكنولوجياً إقليمياً وعالمياً جهوداً حثيثة ومستمرة؛ في هذا الإطار يأتي العدد الجديد من المجلة التي تعد مثالاً ناصعاً على المساعي المستمرة التي يقوم بها برنامج Jordan Source لوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ".



وأضاف الهناندة قائلاً: "الفخر بالمحطات المتحققة على مدار الفترات الماضية يشكل مصدراً للإنجاز إذا كان مصحوباً بنظرة معمقة للحاضر ورؤية واثقة نحو المستقبل في صناعات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITO)، وخدمات الإسناد والتعهيد الخارجي (BPO)، والألعاب الإلكترونية وهو ما يركز عليه العدد الجديد من مجلة JoSourceIT".



وتجدر الإشارة إلى أن برنامج Jordan Source لا يدخر جهداً لتنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات بصورة مبتكرة لتبادل المعارف وتعزيز التواصل وتقديم معلومات ورؤى ثرية ومتكاملة لتمكين الشركاء من تحقيق النجاح في عالم التكنولوجيا.