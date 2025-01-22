برنامج Jordan Source يدعم توسع شركة "ديناميكا" تعزيزاً للابتكار والنمو الاقتصادي في الأردن

وتشكّل مذكرة التفاهم التي وُقِّعَت يوم 19 كانون الثاني الجاري، محطة هامة في مسيرة شركة "ديناميكا"، وخطوة كبيرة نحو تحقيق رؤيتها الرامية لتعزيز الابتكار الرقمي والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتقدم شركة "ديناميكا" التي تأسست في إستونيا، وتدير عملياتها من مقر مكاتبها الرئيسية هناك وعبر مكاتبها الإقليمية في قطر والأردن، حلولاً تقنية مبتكرة تخدم عبرها مختلف القطاعات، بما يشمل قطاع الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتعليم.
ومع توسيع أعمالها وعملياتها، تخطط شركة "ديناميكا" لتقديم خدماتها على نطاق أكبر في الأسواق الإقليمية والدولية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بنهاية العام 2025، وبالاستفادة من الكفاءات والمواهب من المهنيين الشباب ممن تزخر المملكة بهم.
وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز قدرات شركة "ديناميكا" بتمكينها من دعم خبراتها التقنية التي تمتلكها بالقوى العاملة من المواهب الأردنية الواعدة والمهارات المتميزة، وهو ما سيفتح الآفاق التي تمكّن الشركات المحلية من المنافسة في الأسواق الرقمية العالمية، مع توقعات بأن يساهم توسع شركة "ديناميكا" في تعزيز الاقتصاد المحلي وترسيخ مكانة الأردن كوجهة رائدة ومفضلة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا.
وفي تعليق له على توقيع مذكرة التفاهم، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات: "يمثل توسع ديناميكا الذي نرحب به خطوة مهمة للارتقاء بقطاع التكنولوجيا المحلي، ولتوفير المزيد من الفرص أمام الكفاءات والمواهب الأردنية للمشاركة بفعالية وعلى نحو أكبر في الاقتصاد الرقمي العالمي."
ومن جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "ديناميكا"، أحمد بوريني بالقول: "تمثل مذكرة التفاهم التي وقعناها مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إنجازاً هاماً بالنسبة لنا، ونحن في غاية الحماس للعمل إلى جانب برنامج Jordan Source الذي نتشارك وإياه نفس الرؤية الطامحة لمزيد من الابتكار والنمو، لننطلق سويةً نحو آفاق جديدة، ولنتمكن من خلق قيمة مضافة ومستدامة، مع تسليط المزيد من الضوء على المواهب والكفاءات الأردنية على المستوى العالمي."
وتعتبر مذكرة التفاهم امتداداً لجهود برنامج Jordan Source، الذي يواصل تركيزه على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن وتوفير فرص عمل مميزة للمواهب المحلية. ومن خلال دعم رحلة "ديناميكا" وتيسير توسعها، يعزز البرنامج أهدافه في بناء بيئة متكاملة وقادرة على المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي هذا الإطار، ستلعب شركة "ديناميكا" دوراً محورياً في تطوير البنية الرقمية في الأردن، بما يسهم في تحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي في المملكة.
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