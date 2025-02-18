برنامج Jordan Source يعقد ندوة حوارية عبر الإنترنت بالشراكة مع مجلس التكنولوجيا في ماريلاند

الوكيل الإخباري- نظّم برنامج Jordan Source الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤخراً ندوة حوارية عبر الإنترنت حملت عنوان: "التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا"، وذلك بالشراكة مع مجلس التكنولوجيا في ماريلاند (MTC).

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وقد قدمت الندوة للمشاركين فيها والحضور من مختلف أنحاء العالم نظرة معمقة على التطور السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في الأردن، متيحة الفرصة لاستكشاف سبل استفادة الشركات من بيئة تكنولوجيا المعلومات وتعهيد خدماتها المزدهرة في المملكة لتحقيق نمو استراتيجي، كما ناقشت فرص وسبل الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع الأعمال من خلال البيئة التكنولوجية المتنامية في الأردن.



وافتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، الندوة بكلمة ترحيبية، قدّم خلالها لمحة عن نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، قبل أن يمهد للكلمات الرئيسية والعروض التقديمية بمداخلته الافتتاحية.



وشهدت الندوة مناقشات حول آفاق التعاون؛ حيث قدّمت سفيرة الأردن لدى الولايات المتحدة، دينا قعوار، الكلمة الرئيسية الثانية، وركزت ضمنها على الإمكانات الكبيرة التي يتميز بها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني، والتي تعتبر هامة لمستقبل التعاون بين البلدين. تبع ذلك مشاركة من الرئيسة التنفيذية لمجلس التكنولوجيا في ماريلاند، كيلي شولتز، قدمت خلالها رؤى متعمقة حول أهمية التعاون الدولي في تعزيز الابتكار.



واشتملت الندوة على جلستين نقاشتين جمعتا عدداً من قادة القطاع التكنولوجي والمتحدثين البارزين ضمنه. تناولت الجلسة الأولى التي حملت عنوان: "الاستفادة من المواهب العالمية لدفع الابتكار"، آراء نخبة من الخبراء الذين استعرضوا تجاربهم وسلطوا الضوء على أهمية دور الكفاءات والمواهب المتميزة في المملكة في تعزيز النمو وتحفيز الابتكار، ومن بينهم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة البيت المثالي لتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي IIH، محمد قدورة، ومدير النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة أفيرترا، مجد حميمات، فضلاً عن مدير البيانات والذكاء الاصطناعي في شركة ميكروسوفت، محمد البطاينة، والشريك الإداري في شركة MenaDevs الرائدة في مجال خدمات البيانات، فيصل قعوار.



أما الجلسة الثانية فتناولت موضوع "تمكين الشباب الأردني من خلال التعليم"، وجمعت بين كل من المديرة التنفيذية لبرنامج 42 عمان، تينا صويص، ومديرة تطوير المهارات الرقمية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أميرة قرقش، حيث تحدثتا حول دور التعليم في تشكيل مستقبل الشباب الأردني، لا سيما في مجال التكنولوجيا.



وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات بالقول: "خلال السنوات الماضية، أصبح الأردن مركزاً رئيسياً لتكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد للشركات الأمريكية. سعداء بتنظيم فعاليات مثل هذه الندوة التي يسعى برنامج Jordan Source من خلالها لتسهيل عقد الشراكات بين الشركات الأمريكية والأردنية، إضافةً لتسليط الضوء على قصص النجاح البارزة التي حققتها الشراكات القائمة. وترسخ هذه الندوة التزامنا بتعزيز الروابط مع الشركات الأمريكية وبدعم العمل المشترك والهادف لدفع عجلة نمو هذه الشركات وتوسعها."