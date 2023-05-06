برنامج One UI 5 الجديد يقدم لمحة على ساعات Galaxy القادمة لنوم وصحة أفضل

الوكيل الإخباري- كشفت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن برنامج One UI 5 الذي سيكون متاحاً في ساعات Galaxy في وقت لاحق من العام. وتم تصميم البرنامج الجديد لتقديم تجربة صحية مخصصة أكثر، كما يتضمن تحسينات تدعم النوم بشكل أفضل، لاسيما وأن هذا الجانب من الصحة العامة لا يحظى في الغالب بالاهتمام اللائق، إضافة إلى وجود العديد من ميزات اللياقة والسلامة.

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وقال هون باك، نائب الرئيس ورئيس فريق الصحة الرقمية في قسم تجارب الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات: "تلتزم سامسونج بتقديم تجربة صحية شاملة، إلى جانب تركيزها على تمكين المستخدمين، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الصحية. وندرك تماماً الآن أهمية الحصول على ليلة نوم هانئة. ويعكس برنامجنا الجديد One UI 5 مدى التزامنا المستمر بمساعدة الأشخاص على تحسين جودة نومهم، حتى يتمكنوا من بدء كل يوم بطاقة كاملة والاستعداد لأعمال اليوم".



النوم الأفضل عنصر ضروري لصحة أفضل



ركزت سامسونج جهودها على ثلاثة عناصر رئيسية لتحسين النوم، وهي: فهم أنماط النوم الشخصية، وبناء عادات صحية، وتهيئة البيئة الملائمة للنوم. ويوفر البرنامج هذه العناصر مع ضمان تجربة نوم أفضل.



وتعرض واجهة المستخدم Sleep Insights الجديدة بشكل بارز درجة نوم المستخدم لتقديم صورة أوضح لمستوى الراحة في الليلة السابقة، وتكون معززة بمقاييس ذات صلة، مثل مراحل النوم وساعات الشخير

ومستويات الأكسجين في الدم. وأصبحت خاصية التدريب على النوم، والمصممة حول ثمانية[1] أنواع مختلفة من النوم، متاحة بشكل كامل مباشرة على ساعات جالكسي مع هاتف مقترن لتوفير طريقة ملائمة وحافزة أكثر للمستخدمين لتتبع عاداتهم في أي وقت ومن أي مكان.



ويسهم توفير بيئة مريحة إلى إحداث فرق كبير في جودة النوم، حتى مع وجود العناصر المزعجة الصغيرة التي قد تترك تأثيرات كبيرة. ولهذا السبب سهلت سامسونج ربط ساعات Galaxy بمجموعة كبيرة من الأجهزة. وعند اكتشاف الساعة دخول المستخدم في النوم، تسمح منصة SmartThings بإيقاف تشغيل أجهزته المتصلة لتوفير بيئة مريحة بشكل أفضل. ويعمل وضع السكون على كتم الإخطارات بسرعة، وإخفاء شاشة الهاتف والساعة، ويعتمد برنامج One UI 5 على هذه الميزة من خلال استخدام مجسّ الأشعة تحت الحمراء بدلاً من ضوء "إل إي دي" الأخضر لتقليل مصادر التشتيت والإزعاج بشكل أكبر.



شريك أذكى للياقة البدنية

تمت إضافة منطقة معدل ضربات القلب المخصصة إلى العديد من أدوات الجري المصممة خصيصاً لساعات Galaxy، بما في ذلك التحليل الآني للجري وبرنامج التدريب وفق التعاقب الزمني. وتحلل هذه الميزة الجديدة القدرات البدنية[2] الفردية وخمسة مستويات مثالية من شدة التمرين (الإحماء، وحرق الدهون،وتمارين القلب، والتدريب الشاق، والجهد الأقصى). ويتيح ذلك للمستخدمين تحديد أهدافهم بناءً على قدراتهم، من حرق الدهون إلى التمارين القوية عالية التأثير.

يمكن لعشاق الأنشطة الخارجية الحصول على مزايا إضافية مع Galaxy Watch Pro، بدءاً من تمرين المسار الموسع الذي يدعم الجري والمشي مع وجود خيارات متوفرة سابقاً، مثل مسارات المشي وركوب الدراجات. ويمكن لمستخدمي الجهاز ذاته أيضاً البحث والوصول إلى قاعدة بيانات ملفات GPX مباشرةً عبر تطبيق Samsung Health، وتلقي توصيات بشأن المسارات الجديدة، بناءً على المدخلات مثل الموقع أو الوقت أو التصنيف أو مدى الانتشار





السلامة أولاً

السلامة عنصر أساسي عندما يتعلق الأمر بالصحة والعافية، كما يوفر برنامج One UI 5 الأدوات المحسنة لضمان المزيد من راحة البال. وتتيح التحديثات على ميزة طلب المساعدة (SOS) الاتصال المباشر برقم هاتف الطوارئ لنقل المعلومات عن موقع[1] مرتديها، وكذلك السماح بالوصول الفوري إلى المعلومات الطبية للشخص ذاته بمجرد تنشيط طلب المساعدة. ويتم الآن تنشيط ميزة "اكتشاف السقوط" افتراضياً للمستخدمين من كبار السن[2] للمساعدة في تقليل مخاطر حالات الطوارئ، علماً أن هذه مجرد نماذج على الجهود المستمرة التي تبذلها سامسونج لتعزيز أمان المستخدم.









