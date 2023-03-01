برنامج Samsung Message Guardيحميك من التهديدات الجديدة وغير المرئية

الوكيل الإخباري - قد تفاجأ عندما تعلم أن مجرد تلقي صورة من طرف ما قد يكفي لفتح الباب أمام القراصنة للدخول إلى جهازك، في حين يدرك الجميع أن عدم فتح الروابط أو المرفقات العشوائية قد يوفر الحماية، لكن ذلك لم يعد يضمن الأمان، لاسيما وأن مجرمي الإنترنت يستكشفون باستمرار المزيد من الطرق الجديدة للهجوم على ضحاياهم.

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وتعد عمليات الاستغلال التي لا تتطلب القيام بأي نقرة، أو ما يعرف بهجمات (Zero-click)، أحدث نوع من الهجمات الإلكترونية، كما يمكن أن تحدث في أي وقت يتم فيه استلام صورة.

وقد تحمل صورة واحدة المزيد من التعليمات البرمجية المدمرة.



ورغم عدم وجود أي علامة على مثل هذه الهجمات على هواتف سامسونج Galaxy الذكية، تتطلع شركة سامسونج للإلكترونيات باستمرار إلى توقع التهديدات المحتملة، ومن ثم العمل على تطوير تدابير أمنية وقائية، مثلبرنامج Samsung Message Guard.



أمن جديد لمواجهة التهديدات الجديدة

لإدراك فداحة المشكلة، تخيل أن يستقبل هاتفك صورة. وقد تشعر بذلك عندما يهتز بلطف داخل جيبك قبل أن يتوقف. وربما يكون بجانب السرير، ويضيء لفترة وجيزة في أثناء النوم. ومع أنك لم تلمس هاتفك، ربما يكون هناك شخص ما يقوم بقراءة رسائلك، ويتصفح معرض صورك، وقد تصل درجة الخطر إلى قيامه بنسخ تفاصيل حسابك المصرفي.



تعد عمليات الاستغلال التي لا تتطلب القيام بأي نقرة (Zero-click)، أحدث تهديد في عصر تتزايد فيه جرائم الإنترنت التي تستهدف بيانات المستخدمين.

وتفيد الإحصاءات المتخصصة أن شخصاً واحداً من كل ثلاثة مستخدمين حول العالم وقع ضحية لاختراق البيانات والتعدّي على بياناتهم الشخصية.

وتنتشر عمليات انتهاكات البيانات بشكل متزايد، حيث تضاعفت معدلات الهجمات أكثر من ثلاثة أضعاف بين عامي 2013 و 2021.



وبالتوازي مع تطور التهديدات، هناك تقدم في برامج الأمن التي يمكن الاستفادة منها لحماية الأجهزة المحمولة من سامسونج.

وتوفر هواتف سامسونج Galaxy الذكية ضمانات شاملة مع منصة "سامسونج نوكس"Samsung Knox القوية، ويتمتع المستخدمون بالفعل بالحماية من الهجمات باستخدام إعدادات الفيديو والصوت.

ويحقق برنامج العزل الافتراضيSamsung Message Guard تقدماً بواقع خطوة أخرى إلى الأمام،لدوره في توفير الحماية الاستباقية لجهازك، من خلال الحد من التعرض للتهديدات غير المرئية المتخفية على شكل مرفقات للصور.



ويعمل حل الأمان الجديد حالياً على "رسائل سامسونجSamsung Messages و "الرسائل من غوغل" Messages by Google. وتماشياً مع فلسفة سامسونج للتعاون المفتوح، سيتم طرح تحديث في وقت لاحق لدعم برنامج العزل الافتراضي الجديد، وتمكينه من حمايتك عبر تطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية أيضاً.



توفير بيئة آمنة

يعتبر برنامج Samsung Message Guard وضعاً متقدماً للحماية، أو إحدى طرق العزل الافتراضي. وعند وصول ملف صورة، يتم احتجازه وعزله عن باقي الجهاز، لمنع التعليمات البرمجية الضارة من الوصول إلى ملفات هاتفك أو التفاعل مع نظام التشغيل فيه.

ويتولى البرنامج فحص الملف تدريجياً، ومن ثم معالجته في بيئة يتم التحكم فيها، للتأكد من عدم خطورته على بقية جهازك.



وببساطة، يعمل هذا البرنامج تلقائياً على تحييد أي تهديد محتمل مخفيّ في ملفات الصور، قبل أن تسنح له الفرصة لإلحاق أي ضرر بالجهاز. ويعمل البرنامج أيضاً بصمت وبشكل غير مرئي إلى حد كبير في الخلفية، ولا يحتاج إلى التفعيل من قبل المستخدم. وبذلك يتم توفير الحماية لك من عمليات الاستغلال التي تتم بدون اتخاذ أي إجراء من جانبك، ولو كانت نقرة واحدة.



ويعد البرنامج أحدث الحلول الأمنية الاستباقية الطموحة من سامسونج.

وتوفر أجهزة سامسونج جالكسي مستوى رائداً من الأمن على مستوى الصناعة، إضافة إلى حماية الخصوصية في مناطق أخرى بفضل منصة "سامسونج نوكس "Samsung Knox الحائزة على العديد من الجوائز، كما أنها توفر الحماية الشاملة عبر كل طبقة من الأجهزة والبرامج، بالإضافة إلى الاكتشاف الآني لجميع أشكال التهديدات.



التوفر

يعتبر برنامج العزل الافتراضي "ماسيج غارد" من سامسونج Samsung Message Guard أحد الحلول التي توظفها سامسونج في سلسلتهاGalaxy S23.

وسيتم طرحه تدريجياً على هواتف جالكسي الذكية والأجهزة اللوحية الأخرى في وقت لاحق من هذا العام.