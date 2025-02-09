برومو ميديا تُعزز حضورها الإقليمي بشبكة لوحات إعلانية بالعاصمة الأردنية عمّان

وتمثل عمّان، مركزاً حيوياً للنشاط الثقافي والاقتصادي في المنطقة، الوجهة المثالية لأحدث استثمارات شركة "برومو ميديا". وفي هذا الإطار، قامت الشركة بتركيب 10 لوحات إعلانية في مواقع مميزة، وهو ما يسهم في خلق تجارب تسويقية مؤثرة تبقى عالقةً في الأذهان.
وقال باتريك الهبر، نائب رئيس مجموعة "جي جروب" والمدير العام لشركة برومو ميديا: "نفخر بتوسيع نطاق أعمالنا في عمّان لنقدم منصاتنا المبتكرة لمختلف العلامات التجارية في المدينة. وكشركة رائدة في مجال الإعلانات الخارجية، نجحنا في ترسيخ مكانتنا من خلال تقديم حلول إعلانية مؤثرة وبناء شراكات استراتيجية مثمرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويعكس مشروعنا الأخير في عمّان رؤيتنا الطموحة التي تهدف إلى الجمع بين الإبداع والتقنيات المتطورة، مما يسهم في إعادة تشكيل طريقة تواصل العلامات التجارية مع جمهورها المستهدف".
وتسعى شبكة اللوحات الإعلانية الجديدة التي أطلقتها شركة "برومو ميديا" إلى تحقيق نقلة نوعية في تجربة المقيمين والزوار في عمّان، وذلك من خلال تقديم محتوى إعلاني مؤثر وهادف يتناسب مع الجمهور المستهدف واهتماماته المختلفة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في استقطاب المزيد من المعلنين الدوليين، مما يسهم في ترسيخ مكانة العاصمة الأردنية كمركز حيوي ونشط للحملات الإعلانية الخارجية والأساليب المبتكرة في سرد قصص العلامات التجارية وتسويقها.
كما يعكس هذا التوسع التزام شركة "برومو ميديا" الراسخ بإعادة تشكيل مستقبل الإعلانات الخارجية، والارتقاء بمستوى التجارب الإعلانية في مختلف أنحاء المنطقة.
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